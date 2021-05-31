Tiền Giang: Bị bố la mắng vì chơi Facebook suốt cả ngày, bé gái 13 tuổi uống thuốc trừ sâu tự vẫn

Xã hội 31/05/2021 09:08

Sau khi bị bố la mắng vì đi chơi với bạn bè, không lo học hành, bé gái 13 tuổi đã uống khoảng 30 ml thuốc trừ sâu. Gia đình phát hiện bé có triệu chứng mệt, tiết nhiều đàm dãi, khó thở, người nhà đã nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, ngày 25/05/2021 khoa Cấp cứu tại bệnh viện tiếp nhận 1 trường hợp bé gái N.T.T.G. 13 tuổi, ngụ ở Cái Bè, Tiền Giang, được bệnh viện tuyến trước chuyển đến với chẩn đoán ngộ độc thuốc trừ sâu rầy. Khai thác bệnh sử ghi nhận, do bị ba la rầy vì đi chơi với bạn, không lo học hành nên em uống khoảng 30ml dung dịch thuốc trừ sâu KINAGOLD 23EC (thuốc trừ sâu cho cây trồng) hoạt chất: Quinalphos, Cypermethrin.

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Sau khi uống 30ml thuốc trừ sâu, bé có nhiều biểu hiện trúng độc - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Sau uống trẻ than mệt, tiết nhiều đờm dãi, khó thở, người nhà phát hiện ngay, nên đưa em vào bệnh viện địa phương, đặt nội khí quản giúp thở, rửa dạ dày, cho uống than hoạt để hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hoá, tiêm atropine và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Tại đây, em được rửa dạ dày lần 2 và tiếp tục cho uống than hoạt, tiêm atropine, truyền pralidoxime giải độc, truyền dịch dinh dưỡng và được theo dõi sát mạch, huyết áp, đồng tử, gan, phổi, da niêm, làm xét nghiệm theo dõi chức năng gan, thận và men acetyl cholinesterase bị giảm nặng do bị ức chế bởi độc chất. Trẻ được chuyển khoa hồi sức tiếp tục điều trị.

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Bé gái được rửa ruột 2 lần - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Sau khi sự việc trên được bệnh viện đăng tải, nhiều người đã không khỏi xót xa cho cháu bé. Đồng thời, qua sự việc đau lòng này, nhiều phụ huynh cần rút ra bài học lớn trong cách dạy dỗ con cái. Đôi khi những lời la mắng tưởng chừng là bình thường có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu. Hơn nữa đối với các cháu còn ở độ tuổi đi học, suy nghĩ và hành động còn khá bồng bột, thiếu suy nghĩ nên cha mẹ phải chú ý hơn.

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