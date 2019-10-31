Thương tâm: Va chạm với xe bồn, 2 phụ nữ bị cán tử vong tại chỗ

Xã hội 31/10/2019 13:41

Sáng nay (31/10), tại Hà Nội vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đơn vị này hiện đang phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm để giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy xảy ra vào sáng nay. Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người phụ nữ tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cụ thể, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút. Vào thời điểm xảy ra sự việc, hai phụ nữ chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường Phạm Hùng. Khi đến gần khu vực bùng binh gần siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), xe máy xảy ra va chạm với chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển số 29C-xxx.88 lưu thông cùng chiều.

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Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã văng xuống đường, bị bánh xe bồn cán qua người tử vong tại chỗ. Nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. 

Bé trai bị xe ben cán tử vong trên đường đi học

Vào sáng qua (30/10), tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 học sinh tử vong. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, em L.D.K đạp xe đi học thì bất ngờ bị chiếc xe ben lưu thông từ khu vực sân golf Long Thành hướng ra quốc lộ 51 chạy với tốc độ nhanh tông trúng khiến nạn nhân ngã ra đường.

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Bé trai bị cán tử vong trên đường đi học có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet

Cú tông mạnh khiến bé trai bị chấn thương nặng và tử vong ngay sau đó. Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cha mẹ đều là người khiếm thị.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Quyên góp tiền giúp cặp vợ chồng mù tổ chức đám tang cho con trai bị tai nạn thương tâm trên đường đi học

Quyên góp tiền giúp cặp vợ chồng mù tổ chức đám tang cho con trai bị tai nạn thương tâm trên đường đi học

Khi thi thể bé trai gặp tai nạn thương tâm được trả về để lo mai táng, vì không thể nhìn thấy con nên cha mẹ K. chỉ biết ôm thi thể vào lòng khóc nức nở.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng Hà Nội

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