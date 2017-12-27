Trong lúc vui chơi tại nhà, bé trai 2 tuổi đã rơi từ trên nhà sàn xuống đất dẫn đến rạn hộp sọ. Tai nạn này là hồi chuông cảnh báo những người dân sinh sống trong nhà sàn cần cẩn thận hơn trong việc trông trẻ con.

Mới đây, chính quyền xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết tại địa phương vừa xảy ra sự việc một bé trai gặp tai nạn tại nhà dẫn đến chấn thương não bộ.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 25/12, bé Lương Hải Huy (23 tháng tuổi) – con trai anh Lương Văn Tấn sống tại bản Tà Pàn, xã Tri Lễ – đang chơi trên ngôi nhà sàn của gia đình thì bất ngờ rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Bà con bản Tà Pàn sinh sống chủ yếu trong các ngôi nhà sàn có chiều cao cách mặt đất từ 1 đến 2 mét - Ảnh: Internet

Gia đình lập tức đưa bé đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu trong tình trạng đầu bị méo, mặt phù nề, biến dạng. Tại đây, sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận Huy bị rạn nứt hộp sọ, chấn thương não kín và có hiện tượng tụ máu não. Ngay lập tức, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Quế Phong đã vượt hơn 220 km đưa em xuống TP.Vinh để cấp cứu.

Bé Huy đã được đưa xuống TP.Vinh cấp cứu - Ảnh: Internet

Trao đổi với Dân Trí, một cán bộ xã Tri Lễ cho biết: “Bà con dân bản trên đây gia đình nào cũng có nhà sàn. Sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho bậc làm cha mẹ cần để ý tới con nhỏ trong việc cho trẻ ở trên nhà sàn”.

Hiện tại, Huy vẫn đang được theo dõi và điều trị tại một bệnh viện ở TP.Vinh.

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