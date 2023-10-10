Thương tâm: Rẽ xe đạp điện sang đường va chạm với ô tô, nam sinh lớp 8 tử vong tại chỗ

Xã hội 10/10/2023 08:49

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 9-10 tại Km 265+300 quốc lộ 6, đoạn qua nhà văn hoá Bản Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Thương tâm: Rẽ xe đạp điện sang đường va chạm với ô tô, nam sinh lớp 8 tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Lúc này, xe bán tải màu đỏ mang BKS 26C-110.xx lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm với xe đạp điện do em L.T.T. (SN 2009, học sinh lớp 8) điều khiển di chuyển hướng ngược lại.

Thương tâm: Rẽ xe đạp điện sang đường va chạm với ô tô, nam sinh lớp 8 tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Công an Nhân dân

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, hậu quả đã khiến cháu L.T.T tử vong tại chỗ, tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng. Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

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Từ khóa:   tai nạn tai nạn giao thông tin xã hội

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