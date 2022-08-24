Thương tâm: Mưa lớn làm sập nhà khiến một người phụ nữ khuyết tật bị vùi lấp, tử vong tại chỗ

Xã hội 24/08/2022 19:18

Mưa lớn đã gây sạt lở, làm sập một ngôi nhà của người dân tại bản Nghịu Ten, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chiều 24/8, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, trưa cùng ngày, do mưa lớn gây sạt lở đã làm sập một ngôi nhà của người dân tại bản Nghịu Ten, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn khiến một phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 24/8, trên địa bàn xã xuất hiện một cơn mưa lớn. Do phía sau nhà bà C.T.T (sinh năm 1968) có một khu đất cao, dốc mưa lớn đã làm đất sạt xuống làm đổ sập nhà, vùi lấp người bà C.T.T. khiến bà tử vong tại chỗ.

 

Thương tâm: Mưa lớn làm sập nhà khiến một người phụ nữ khuyết tật bị vùi lấp, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Ngôi nhà bị sập do mưa lớn khiến bà C.T.T. tử vong - Ảnh: báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Lao động, gia đình bà T. thuộc diện hộ nghèo của bản, bà T. bị khuyết tật nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hai vợ chồng ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì mưa to và xảy ra sự việc đáng tiếc trên, chồng bà T. may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Chiềng Chung đã huy động các lực lượng cứu nạn, cứu hộ cùng người dân đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và tập trung khắc phục hậu quả cho gia đình. Hiện, gia đình đang tổ chức mai táng cho người đã khuất theo phong tục địa phương.

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