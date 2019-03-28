Phía bệnh viện đã phát đi thông báo nhiều lần nhưng chưa có người thân đến nhận bé. Sau 7 ngày (đến 3/4), nếu không ai đến nhận, bệnh viện sẽ an táng cho bé theo hình thức vô thừa nhận.

Ngày 27/3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đang tìm nhân thân cho một bé sơ sinh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 20 ngày 25/1, một phụ nữ tên N.T.D. (SN 1986, khai địa chỉ ở Xã Xuân An, Thị xã An Khê, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đưa bé sơ sinh tên Nguyễn Trí Thiện nhập viện cấp cứu.

Bé trai toàn thân tím tái, tim đập rời rạc và không khóc, không tự thở, trương lực cơ ngực nhẽo, không có phản xạ. Chị D. cho biết bé trai được đỡ đẻ tại nhà trọ. Mẹ bé bị mất máu và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tìm nhân thân cho bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh minh họa: Internet

Theo chẩn đoán, em bé bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết… Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng cháu bé đã tử vong lúc 18 giờ 50 ngày 26/1. Nguyên nhân là do bé trai sinh non (khoảng 29 tuần tuổi) và bị ngạt trong lúc sinh ra.

Chị D. cho biết mẹ cháu bé tên Phan Thị Hương (31 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội). Chị D. cũng để lại số điện thoại của bản thân và chị Hương. Tuy nhiên suốt 2 tháng qua bệnh viện không thể liên lạc được với hai số điện thoại trên.

Hiện thi thể bé trai xấu số được bảo quản tại nhà xác của Bệnh viện Bạch Mai. Phía bệnh viện đã phát đi thông báo nhiều lần nhưng chưa có người thân đến nhận bé. Sau 7 ngày (đến 3/4), nếu không ai đến nhận, bệnh viện sẽ an táng cho bé theo hình thức vô thừa nhận.

Tiếng khóc xé lòng của em bé đón thi thể mẹ trở về từ Thái Lan Trước bàn thờ làm lễ tiễn biệt, không ai cầm được nước mắt khi đứa con còn non nớt liên tục gọi mẹ thảm thiết...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-be-so-sinh-tu-vong-nam-nha-xac-benh-vien-suot-2-thang-khong-co-nguoi-than-den-nhan-319899.html