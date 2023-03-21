Thương tâm: Đang trên đường đi học, nữ sinh va chạm mạnh với xe đầu kéo, tử vong tại chỗ

Xã hội 21/03/2023 19:12

Khi cháu N. đi đến Km75+400 trên QL5 thuộc xã Kim Liên, bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS 15C- 063xx, kéo theo rơ moóc BKS 15R-025xx do anh L.V.Tr (SN 1982, trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển cùng chiều.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện UBND xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, khoảng 13 giờ hôm nay (21/3) trên QL5 đoạn chạy qua địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa ô tô đầu kéo và xe máy điện. Hậu quả, một nữ sinh THCS đã tử vong. Ngay sau đó, vụ việc được chính quyền sở tại cấp báo cho cơ quan chức năng về thụ lý, giải quyết.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ tai nạn, nữ sinh V.T.N (SN 2009, trú tại thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên - hiện đang là học sinh trường THCS Phú Thái, cùng huyện Kim Thành) đi xe máy điện từ nhà lưu thông trên QL5 theo chiều Hải Phòng-Hà Nội.

Khi cháu N. đi đến Km75+400 trên QL5 thuộc xã Kim Liên, bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo BKS 15C- 063xx, kéo theo rơ moóc BKS 15R-025xx do anh L.V.Tr (SN 1982, trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển cùng chiều. Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến nữ sinh ngã ra đường tử vong tại chỗ, xe máy điện hư hỏng nặng.

Được biết, nữ sinh V.T.N. đang trên đường đến trường học. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thương tâm: Đang trên đường đi học, nữ sinh va chạm mạnh với xe đầu kéo, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến nữ sinh V.T.N tử vong - Ảnh: báo Sức khoẻ và đời sống

Trước đó, ở Hải Dương cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Hải Dương, khoảng 20 giờ 15 ngày 6/3 tại km63+600, quốc lộ 5 chiều Hải Phòng - Hà Nội (đoạn gần trụ sở UBND xã Cộng Hòa. Kim Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 em học sinh lớp 9 tử vong.

Thời điểm trên, xe ô tô 29B-186.07 (chưa rõ người điều khiển) va chạm với xe máy 34B3-888.15 do Vũ Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2008, ở thôn Minh Thành, xã Lai Vu, Kim Thành) sau chở cháu Tăng Thị Vi (sinh năm 2008, ở cùng ở thôn Minh Thành).

Hậu quả cháu Quỳnh Anh tử vong trên đường đi cấp cứu, cháu Vi bị thương ở tay, hai xe hư hỏng. Cháu Quỳnh Anh hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Lai Vu. Hôm qua trên đường đi phô tô tài liệu ôn thi thì gặp nạn. 

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