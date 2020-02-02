Vừa cưới nhau được 14 ngày, đến mùng 4 Tết người nhà phát hiện đôi vợ chồng mới cưới thương vong. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, lãnh đạo xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng khiến đôi vợ chồng mới cưới thương vong.

Nạn nhân được xác định là N.B (sinh năm 1997, quê Vinh Thanh) và chị T.T.C. (sinh năm 1993, vợ B.). Theo thông tin trên Tiền phong, vào ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết), người nhà bất ngờ phát hiện B. nằm quằn quại trên vũng máu, trên người có nhiều vết đâm. Cách đó không xa, chị C. đang ngất lịm, miệng sùi bọt mép.

Chỉ sau 14 ngày kết hôn, cặp vợ chồng mới cưới thương vong ngay mùng 4 Tết - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị C. không qua khỏi. Về phần B., nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, những vết thương trên cơ thể của B. nghi do tự đâm lên người.

Xung quanh vụ việc người vợ tử vong bất thường, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, ông Phan Đức Anh, Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh cho biết hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cũng theo vị lãnh đạo này, thời gian gần đây người chồng có dấu hiệu tâm lý không ổn, đặc biệt là sau khi một người bạn thân tự sát.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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