Thủ tướng: Cố gắng tránh tình trạng cứ 'mở cửa' rồi lại 'đóng cửa' ngay

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thích ứng, cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ “mở cửa” rồi lại “đóng cửa” ngay.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 26/9, kết luận tại hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao sự chia sẻ và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch đạt kết quả với điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, Thủ tướng nêu rõ, nếu phòng dịch tốt thì không phải chống dịch, nếu chẳng may bị nhiễm bệnh thì việc điều trị từ sớm, từ xa, từ cơ sở sẽ giúp chữa trị hiệu quả, giảm được tử vong: “Có giải pháp phù hợp thì chúng ta yên tâm, tự tin chuyển đổi trạng thái, không quá lo lắng".

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thích ứng và sẽ sớm ban hành hướng dẫn tạm thời. Việc này phải thận trọng, lấy ý kiến nhiều bên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần, cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ “mở cửa” rồi lại “đóng cửa” ngay. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao sự chia sẻ và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch đạt kết quả với điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn - Ảnh: Internet Theo Thủ tướng, một chính sách không thể phủ kín hết mọi góc cạnh của cuộc sống trên phạm vi cả nước, song hướng dẫn phải phù hợp tình hình, tăng tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể, của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trên từng địa bàn.

Việc phòng chống dịch vẫn phải dựa trên các trụ cột là xét nghiệm, cách ly, điều trị, vaccine, ý thức của người dân: “Phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể nhưng phải quyết liệt, chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ huy, chính sách tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tổ chức thực hiện phải phân cấp, linh hoạt, phù hợp tình hình cụ thể, có kiểm soát, nếu thay đổi khác với nguyên lý cơ bản thì phải báo cáo cấp trên trực tiếp” - Thủ tướng nêu rõ. Đề nghị các doanh nghiệp tái cấu trúc để phù hợp với tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ và Quốc hội cố gắng đồng hành cùng doanh nghiệp một cách thực sự, trên tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thật”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” khi giải quyết các kiến nghị, khó khăn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng chiến lược, kịch bản phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, lấy ý kiến của doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả hơn. Tập trung cải cách hành chính, chống phiền hà, sách nhiễu, ách tắc, lắng nghe, tiếp thu, giải trình với các ý kiến góp ý.

Những hoạt động, dịch vụ dự kiến được TP.HCM cho phép kể từ ngày 1/10? Các hoạt động như cắt tóc, gội đầu, hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, đám cưới,… dự kiến sẽ được cho phép trở lại từ ngày 1/10. Tuy nhiên một số hoạt động, dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, bảo tàng, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke,... vẫn chưa được phép.

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