Sau hơn 3 ngày tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Hồng, chiều ngày 20/2, các lực lượng đã tìm thấy một thi thể.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 20/2, công an huyện Bát Xát (Lào Cai) báo cáo đã tìm thấy một thi thể, qua xác minh là một trong hai nạn nhân vụ mất tích nghi do đuối nước xảy ra trước đó 3 ngày.

Báo cáo của công an huyện Bát Xát cho biết lúc 14h hôm nay (20/2), lực lượng chức năng phát hiện một thi thể cách bờ sông Hồng khoảng 15 m, thuộc địa phận thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc (Bát Xát).

Qua xác minh, nạn nhân là H.C.T (sinh năm 1993, trú thôn Van Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát). Đây là một trong số nạn nhân mất tích nghi do đuối nước vào ngày 17/2 tại khu vực sông Hồng thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bát Xát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ.

Thi thể một nạn nhân vụ đuối nước trên sông Hồng đoạn qua huyện Bát Xát vừa được tìm thấy - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Dân Trí, trước đó, rạng sáng ngày 17/2, người dân phát hiện 2 người bơi qua sông Hồng đoạn qua xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai, nhưng không thấy ai lên bờ.

Xã A Mú Sung đã huy động lực lượng tuần tra, tìm kiếm. Huyện Bát Xát cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động nhân lực và phương tiện tìm kiếm 2 người; đồng thời trao đổi với lực lượng chức năng phía huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đề nghị phối hợp tìm kiếm.

Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Quảng Ninh: Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong chung cư, tư thế chết gây ám ảnh nhiều người Mới đây người dân chung cư Greenbay Garden, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong tư thế treo cổ tại căn hộ tầng 18.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-hai-nguoi-mat-tich-khi-boi-qua-song-hong-558028.html