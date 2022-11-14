"Đến nay, sau thời gian được điều trị tích cực, 10 bệnh nhân đã được cho xuất viện. Hiện còn 3 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện" - lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho hay.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người thương vong ở Huế, theo thông tin từ Giadinh.net, sáng 14/11, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi tiếp nhận các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn, các y, bác sĩ đã ngay lập tức triển khai hội chẩn, đưa ra các phương án xử trí tối ưu nhất để điều trị cho các bệnh nhân.

Bệnh nhân Nguyễn Ánh H. (39 tuổi), được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương khung chậu, cột sống thắt lưng. Qua hội chẩn ngoại thần kinh và ngoại chấn thương không phải tiến hành xử trí. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, 3 bệnh nhân hiện đang điều trị là Nguyễn Thị N. (52 tuổi), nhập viện được chẩn đoán shock mất máu, đa chấn thương, chấn thương bụng kín gan, lách, tụy. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lách, hiện tại tỉnh táo.

Bệnh nhân còn lại là Nguyễn Văn G. (44 tuổi). Bệnh nhân đã được phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay trái, hiện tại tỉnh táo, ổn định.

Hiện còn 3 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Giadinh.net

Theo thông tin từ Tổ Quốc, trước đó, sáng 10/11, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã động viên, chia sẻ những khó khăn, đau thương mất mát mà vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với các nạn nhân.

Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người và 5 triệu đồng/người đối với nạn nhân tử vong; Ban ATGT thành phố Huế hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Tổ Quốc

Như đã thông tin trước đó, khoảng 22h40 phút ngày 9/11, tại Km17+500 đoạn thông đường tạm thời Cam Lộ - La Sơn - QL1A - đường tránh Huế thuộc xã Hương Thọ, TP Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm kể trên, xe ô tô tải 73C-097.01 do Nguyễn Ánh Hào (SN 1983, ở Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiến chạy hướng Bắc – Nam khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô khách 47F-002.86 do Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, ở Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã xác định được 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn M. (SN 1973, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Phan Bá H. (SN 1979, trú tại tỉnh Đắk Lắk), là khách đi trên xe giường nằm.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc do tài xế xe khách điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định. Qua kiểm tra cho thấy, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT trên đoạn tuyến, mặt đường êm thuận. Bước đầu điều tra, kết quả xét nghiệm lái xe không vi phạm về nồng độ cồn; không vi phạm về thời gian lái xe. Cơ quan điều tra đang xét nghiệm về ma túy theo quy định.