Thông tin mới nhất về chi tiết các lỗi và mức xử phạt đối với thanh niên chở bạn gái, lăng mạ chiến sĩ công an

Liên quan đến vụ thanh niên ra đường mùa giãn cách xã hội còn chống đối cán bộ công an, danh tinh 2 đối tượng được xác định là H.B.L (SN 2003, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và B.T.K.L. (SN 2001, Thạch Thành, Thanh Hoá). Sự việc xảy ra vào vào khoảng 14h30 trưa ngày 6/8, tại chốt kiểm soát dịch tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Thanh niên chống đối người thi hành công vụ - Ảnh: Chụp màn hình Theo Pháp luật và bạn đọc, thanh niên này bị phạt 1.000.000 đồng lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách và 1.250.000 đồng lỗi "Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ" theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP (tổng số tiền là 2.250.000 đồng. Bên cạnh đó, công an khi ấy cũng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe không biển kiểm soát. Thanh niên trên tại cơ quan công an -Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Mới đây, theo Dân Trí đưa tin vào tối ngày 7/8, ngoài số tiền 2.250.000 đồng nói trên, H.B.L. còn bị xử phạt các lỗi liên quan trật tự an toàn giao thông bao gồm: - Không đội mũ bảo hiểm: 125.000 đồng; - Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm: 125.000 đồng; - Xe không gắn biển kiểm soát: 175.000 đồng; - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích từ 50cm3 trở lên: 500.000 đồng; - Hình phạt bổ sung: giữ xe 7 ngày (quy định tại i-1-82 Nghị định 100); Đối với trường hợp người ngồi sau là B.T.K.L phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm: 250.000 đồng. Tổng số tiền phạt là: 3.425.000 đồng. Trước đó, theo Người Lao Động, sáng ngày 6/8, thiếu niên H.B.L.. này chở bạn gái bằng xe máy đến ngõ 42 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam đã bị lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh lý do ra đường. Nam thiếu niên này không chấp hành, không mang bất kỳ giấy tờ tùy thân cũng như bằng lái xe, giấy tờ xe máy còn có hành vi xúc phạm, lăng mạ cán bộ tổ công tác. Sau đó, lực lượng Công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa thiếu niên này về trụ sở để làm việc và lập biên bản.