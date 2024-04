Thời tiết nguy hiểm trong dịp lễ 30/4 - 1/5: Cả nước đón nắng nóng rất gay gắt chưa từng có trong 10 năm qua

Theo thông tin từ Sức Khỏe và Đời Sống : Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, trong chiều tối và đêm các ngày từ 21-24/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo trong các ngày 22-24/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nắng nóng ở các khu vực

Theo thông tin từ Báo Điện tử VietnamPlus: Cụ thể những ngày đầu kỳ nghỉ lễ (từ 27-29/4), tại các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, ban ngày sẽ xuất hiện nắng, có nơi nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ trong kỳ nghỉ lễ phổ biến từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; riêng vùng đồng bằng, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 27/4-1/5, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tại Trung Bộ, thời tiết ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 27/4-1/5, thời tiết phổ biến ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này phổ biến từ 27-30 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đây cũng là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 27/4-1/5 phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 34-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ ngày 27/4-1/5 cũng phổ biến ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng là một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là ở khu vực dân cư và rừng, cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân (như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ).

Vì vậy người dân cần lưu ý trong những ngày nghỉ lễ sắp tới, khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý tới điều kiện sức khỏe, mang theo nước uống, ô dù để che chắn nắng, kem chống nắng và mặc quần áo sáng màu.

Khi ra đường, người dân cần mặc kín, không nên mặc quần áo quá dày và tối màu vì dễ hấp thụ nhiệt; giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Đặc biệt người dân cần đến trung tâm y tế gần nhất nếu cảm thấy các dấu hiệu ảnh hưởng tới sức khỏe như sốc nhiệt.