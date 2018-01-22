Một số cư dân mạng tỏ thái độ bức xúc mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thích đáng hành vi được cho là xúc phạm cờ Tổ quốc của một số cô gái vào tối ngày 20/1.

Tối 20/1, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn vào bán kết giải U23 châu Á 2018. Người hâm mộ trên khắp cả nước đều vỡ òa, xuống đường chung vui với chiến tích lịch sử của những chàng trai. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng văn minh của những cổ động viên chân chính, một số thiếu nữ ra đường khỏa thân, quấn cờ Tổ quốc làm váy áo cực phản cảm khiến nhiều người nổi giận.

Cô gái này thậm chí còn không che chắn thân trên, thoải mái lõa lồ giữa phố - Ảnh: Facebook Cô gái khỏa thân, quấn cờ làm áo váy trên phố khiến dân mạng nổi giận - Ảnh: Facebook Cô gái trẻ thản nhiên lột trần giữa phố rồi quấn cờ làm áo ống hết sức phản cảm - Ảnh: Facebook Một số cư dân mạng tỏ thái độ bức xúc mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thích đáng hành vi được cho là xúc phạm cờ Tổ quốc này - Ảnh: Facebook Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Công ty TNHH MTV Bản Luật cho biết: Quốc kỳ là biểu trưng cho một quốc gia, là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Hành vi xúc phạm Quốc kỳ là xâm phạm đến sự tôn nghiêm của quốc gia, dân tộc.

Theo điều 351 Bộ Luật hình sự 2015: Cá nhân hay tập thể cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca sẽ bị phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Hành vi xúc phạm Quốc kỳ được thể hiện ở những việc sau: Vẽ, viết những nội dung không lành mạnh và mang tính sỉ nhục.

Xé rách, chọc thủng, giẫm đạp cờ Tổ quốc hay bằng những thủ đoạn khác làm biến dạng Quốc kỳ, Quốc huy. Trường hợp những cô gái phía trên không bị quy vào tội xúc phạm Quốc kỳ mà chỉ vì quá phấn khích mới hành động bột phát như vậy. Đây là hành vi sử dụng cờ Tổ quốc sai mục đích, không đúng quy định và có thể bị xử phạt hành chính vì cố ý gây mất trật tự công cộng.

Thiếu nữ lõa lồ giữa phố Hà Nội ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam Trước chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, nhiều thiếu nữ ăn mặc lõa lồ, phản cảm tràn xuống đường phố khiến mọi người phải lắc đầu ngao ngán.

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