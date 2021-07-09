Thiếu nữ 22 tuổi ở Hà Tĩnh 'mặt dày' cả gan đăng ảnh Sugar daddy - Sugar baby, chia sẻ video nhạy cảm qua MXH

Cô gái trẻ xin 'clip nóng' rồi chia sẻ hình ảnh cá nhân của nhân vật nam lên mạng xã hội nhằm mục đích tăng tương tác để quảng cáo bán hàng.

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp Thị, sáng 8/7/2021, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập chị Trần Thị Ngọc A (SN 1999; trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để xử lý hành vi đăng thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội.

Được biết, trước đó, ngày 27/5/2021, chị Ngọc A đã sử dụng một tài khoản Facebook cá nhân có tên là "Linh Anh" để tìm hiểu về một clip "nhạy cảm" trên mạng xã hội. Đồng thời, Trần Thị Ngọc A dùng tài khoản zalo kết bạn, nhắn tin với tài khoản zalo khác để nhận một video clip nội dung đồi trụy.

Đối tượng Trần Thị Ngọc A. tại cơ quan chức năng - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau đó, chị A đã tải các bức ảnh cá nhân của người nam trong video rồi đăng lên Facebook cá nhân "Linh Anh" của mình kèm dòng trạng thái: "Daddy của mấy baby đây, toàn chụp ảnh với siêu xe thì baby nào chả mê. Đã ăn vụng còn quay clip xấu mặt chị vợ. Sau đây em cũng tuyển phi công cho mình ạ, 18 mùa lá mà chưa được sờ mông anh nào".

Ngoài đăng tải nội dung trên, Trần Thị Ngọc A còn chia sẻ video qua tin nhắn cho một số tài khoản mạng xã hội khác không rõ danh tính.

Theo thông tin của Công An Hà Tĩnh, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Trần Thị Ngọc A đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đối tượng cho biết mục đích của việc đăng tải những thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục nói trên nhằm để tăng lượng tương tác cho trang cá nhân, phục vụ việc quảng cáo bán hàng, giới thiệu sản phẩm làm đẹp.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã phối hợp Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt Trần Thị Ngọc Anh 7,5 triệu đồng do có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc".

Vụ cô gái Hà Nội tức nghẹn vì bị 'cắm 7 cái sừng': Gã Sở Khanh người Hàn, muốn quen nhiều bạn gái để tìm hiểu văn hóa? Mới đây, một bài đăng tố người yêu ngoại tình do tài khoản TikTok M.B đăng tải nhanh chóng nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hơn nữa, khi cô tiết lộ câu trả lời gây sốc của bạn trai người Hàn Quốc càng khiến MXH xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-22-tuoi-o-ha-tinh-mat-day-ca-gan-dang-anh-sugar-daddy-sugar-baby-chia-se-video-nhay-cam-qua-mxh-411801.html