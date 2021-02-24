Thiếu nữ 16 tuổi tại Hà Nam chết bất thường trong vườn chuối

Xã hội 24/02/2021 21:41

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang tập trung xác minh, làm rõ cái chết của thiếu nữ 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong vườn chuối nhà một người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/2, lực lương chức năng tiếp nhận thông tin trình báo của người dân thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về việc phát hiện một thi thể thiếu nữ tại thôn Mai Xá. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Điều tra ban đầu xác định, nạn nhân tử vong trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thi thể của nạn nhân được phát hiện tại khu vườn chuối của một người dân ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân.

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Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VOV

Được biết, nạn nhân sinh năm 2005 (quê huyện Bình Lục, Hà Nam) hiện đang học lớp 10 tại một trường THPT gần địa bàn huyện Lý Nhân. Theo lãnh đạo địa phương chia sẻ, lực lượng chức năng đang làm việc với một nam thanh niên 22 tuổi là người địa phương, do nghi ngờ có liên quan đến cái chết nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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