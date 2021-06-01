Thi thể bị phân huỷ trong bụi rậm khu Đại học Quốc gia là nam sinh năm 2 Đại học Bách Khoa

Xã hội 01/06/2021 19:34

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đang phân huỷ trong Đại học Quốc gia TP.HCM, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xác minh được danh tính nạn nhân là sinh viên năm 2 đang tạm trú tại ký túc xá của trường.

Theo thông tin từ báo Công an TPHCM, nạn nhân là anh Nguyễn Văn D, 20 tuổi, quê Nghệ An, hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, tạm trú ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM.

Thời điểm phát hiện vụ việc, nạn nhân mặc quần tây áo thun trắng. Trong túi có 1 chiếc điện thoại, 1 cái ví nhưng lại không có giấy tờ tùy thân nào, chỉ còn hơn 200 ngàn và một thẻ wifi của ký túc xá.

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Chiếc thẻ wifi tìm thấy trong ví của nạn nhân - Ảnh: Công an TPHCM

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/5, một nam thanh niên sau khi ngồi nghỉ mát ở ghế đá trên con đường Marie Curie trong khu đô thị Đại học quốc gia TP HCM thì phát hiện mùi hôi khó chịu nên đi tìm, sau đó thanh niên tá hoả phát hiện một xác chết trong bụi cỏ rậm rạp. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

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Hiện trường phát hiện thi thể đang phân huỷ, bước đầu ghi nhận nạn nhân là một người đàn ông đã chết nhiều ngày, cơ thể nạn nhân không có tác động của ngoại lực - Ảnh: Công an TP HCM

Được biết, sinh viên D. mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cô ruột nuôi lớn, tính tình D. hiền lành, học giỏi. Tối ngày 30/5, người thân tiến hành các thủ tục để đưa D. về quê mai táng.

Trước đó chiều ngày 26/5, bạn cùng phòng và quản lý tòa nhà còn thấy D. Tới ngày 27, 28 quản lý tòa nhà gọi cho D. thì điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, tới ngày 29/5 thì  không liên lạc được. Hiện công an vẫn đang tiến hành các thủ tục xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

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