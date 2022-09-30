Sau giờ tan học, nhóm học sinh cấp 3 đã dùng mũ bảo hiểm phang tới tấp vào người bạn học ngay trước cổng trường.

Trưa ngày 29/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh 1 nam sinh lớp 10 bị một nhóm nam sinh dùng mũ bảo hiểm vây đánh tới tấp. Theo đoạn clip, trong lúc 2 nam sinh cãi nhau và 1 trong 2 nam sinh này giơ tay tát thì bất ngờ phía bên ngoài, có nhiều nam sinh khác cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh liên tiếp vào đầu, người 1 nam sinh. Bị đánh hội đồng, nam sinh này cũng dùng mũ bảo hiểm đánh lại.

Địa điểm xảy ra vụ việc ngay trước cổng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana. Lúc này, có rất nhiều học sinh tan trường chứng kiến nhưng không ai can ngăn. Vụ việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ cùng một thầy giáo chạy ra.



Vụ việc xảy ra trước cổng trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana nhưng không ai can ngăn - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Người Lao động, ngày 30/9, Công an thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp làm rõ vụ việc 1 nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trước cổng trường.

Đồng thời, ông Lê Triệu Oanh - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Ana, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/9, thời điểm tan trường. Sau khi xảy ra vụ việc, trung tâm đã mời phụ huynh, công an thị trấn cùng những học sinh tham gia đánh nhau lên làm việc. Qua xác minh ban đầu, có học sinh lớp 10 của trung tâm và 2 học sinh lớp 10 của Trường THPT Krông Ana tham gia vụ ẩu đã. Sáng nay (30/9), trung tâm đã yêu cầu những học sinh đang theo học ở trung tâm này viết bản tường trình. Sau khi hoàn tất, trung tâm sẽ có hình thức xử lý từng học sinh.

Còn theo ông Vương Xuân Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Krông Ana cũng cho hay, nhà trường đã mời phụ huynh, công an cùng các em lên làm việc. 2 học sinh trong trường đã thừa nhận có tham gia vào vụ ẩu đã. Nhà trường đã có báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo và ban giám hiệu đang tiến hành họp để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Thương tâm nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng và quay clip ở Bình Thuận Vì mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh trường THCS Lương Sơn, tỉnh Bình Thuận đã đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường và quay clip lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-vu-nhom-hoc-sinh-dung-mu-bao-hiem-danh-toi-tap-ban-hoc-ngay-truoc-cong-truong-508536.html