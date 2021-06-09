Thấy vợ đi vào khách sạn với cha nuôi nhưng chỉ thừa nhận 'bàn chuyện tin nhắn', nam công nhân ở TP.HCM đâm chết 'kẻ thứ ba'

Xã hội 09/06/2021 12:06

Vợ ông S. gọi điện và dẫn Tuyến đến một khách sạn mà bà nhìn thấy chồng cùng con gái nuôi từ trong đó đi ra.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 9/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, phạt Nguyễn Ngọc Tuyến (ngụ TP.HCM, làm công nhân) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là ông S. - cha nuôi của vợ bị cáo.

VKS truy tố bị cáo giết người mang tính côn đồ và đề nghị HĐXX phạt 20 năm tù. HĐXX nhận định, do nỗi lên nghi ngờ, bị cáo đã hẹn nhau giữa các bên để giải quyết. Tuy nhiên bị cáo lại dùng dao đâm bị hại dẫn đến hậu quả chết người. Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định mức án như trên.

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Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyến tại tòa - Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, trước đó, vào cuối tháng 3/2020, vợ ông S. nghi ngờ giữa ông và con gái nuôi có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ chứ không phải là tình cảm cha con nên đã nói chuyện với Tuyến.

Chiều 28/5/2020, vợ ông S. gọi điện và dẫn Tuyến đến một khách sạn mà bà nhìn thấy chồng cùng con gái nuôi từ trong đó đi ra. Tuyến dùng điện thoại chụp hình khách sạn và đi về. Sau đó, Tuyến đưa ảnh đã chụp và hỏi chuyện vợ. Vợ Tuyến không thừa nhận việc có quan hệ tình cảm mà chỉ vào khách sạn với ông S. để nói chuyện về nội dung tin nhắn giữa ba mẹ nuôi.

Chiều cùng ngày, vợ chồng Tuyến hẹn ông S. ra một quán cà phê trên đường Song Hành, quận 12 để nói chuyện. Ông S. và vợ Tuyến đều không thừa nhận mối quan hệ nam nữ nên Tuyến hẹn hôm sau đến nhà có cả vợ ông S. để làm rõ chuyện.

Sáng 29/5/2020, Tuyến lấy một con dao lận lưng chạy xe chở vợ qua nhà ông S. tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Lúc này, ông S. đang ở bếp, Tuyến đi đến hỏi chuyện về mối quan hệ của ông với vợ mình.

Ông S. đứng quay lưng pha cà phê và có lời nói xúc phạm, Tuyến đã lấy dao đâm ông nhiều nhát vào ngực, bụng. Gây án xong, Tuyến vứt con dao tại hiện trường và chạy xe tẩu thoát. Ông S. được vợ và con nuôi đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau đó, công an đã bắt giữ Tuyến.

Theo giám định, ông S. chết do mất máu cấp không phục hồi do đa vết thương đâm thủng hai phổi, thủng tim, thủng thành bụng. Vợ Tuyến đã chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân là 130 triệu đồng. Vợ của ông S. không có yêu cầu bồi thường gì thêm.

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