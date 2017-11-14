Thầy giáo và học sinh bị nhóm côn đồ xông vào trường đánh phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 14/11/2017 10:54

Hai đối tượng chạy xe máy đến trường học tìm học sinh thì bị thầy giáo ngăn cản. Ngay lúc đó, một đối tượng khác từ bên ngoài nhảy tường vào trường đánh thầy giáo và một học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 13/11, Thanh và Quân (cùng trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) chạy xe máy vào sân trường THPT Lê Lợi, sau đó rú ga, rẹt pô nghi tìm học sinh để dằn mặt. Thấy vậy, thầy Nguyễn Văn Giáp, Bí thư đoàn trường đã đóng cổng ngăn hai đối tượng này lại để làm rõ hành vi thì Trường (bạn của Thanh và Quân), từ phía ngoài trèo qua cổng lao vào đánh thầy Giáp.

Thầy giáo và học sinh bị nhóm côn đồ xông vào trường đánh phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Trường THPT Lê Lợi nơi xảy ra sự việc

Lúc này, một thầy giáo trong trường phát hiện sự việc đã hô hoán mọi người ra can ngăn. Trong lúc vào can ngăn, em Tài (học sinh lớp 12A8) bị một đối tượng dùng viên gạch đánh vào đầu. Cú đánh mạnh khiến em Tài bị choáng, chảy nhiều máu phải nhập viện khâu 10 mũi. Còn thầy Giáp bị đối tượng Trường dùng gạch đánh gây chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thầy giáo và học sinh bị nhóm côn đồ xông vào trường đánh phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Em Tài bị thương phải nhập viện cấp cứu

Sau khi gây rối Quân và Thanh bỏ vào quán bi-a gần cổng trường để trốn. Còn đối tượng Trường bị nhà trường khống chế đưa đến trụ sở ủy ban giao cho công an xã Tân Phú. Sau đó, công an xã cùng với giáo viên đã đến quán bi-a bắt 2 đối tượng Thanh và Quân đang lẩn trốn đưa về trụ sở xã làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ điều tra làm rõ.

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