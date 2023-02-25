Thầy giáo bị tố nhiều lần 'đụng chạm' vào vùng nhạy cảm của học sinh nữ đã thừa nhận toàn bộ hành vi

Xã hội 25/02/2023 08:11

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, N.V.H.N đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 24/2, thông tin từ Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với thầy giáo Ng.V.H.N (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An, giáo viên Trường tiểu học Bồng Khê) về tội "dâm ô trẻ em". Đây là nam giáo viên bị tố "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, N.V.H.N đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nam giáo viên khai nhận đã nhiều lần sờ mó vào những bộ phận nhạy cảm của các em học sinh nữ.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đã có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo N.V.H.N. Lý do tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông. Thời gian tạm đình chỉ kể từ ngày 21/2 cho đến khi có kết luận của Công an huyện Con Cuông.

Thầy giáo bị tố nhiều lần 'đụng chạm' vào vùng nhạy cảm của học sinh nữ đã thừa nhận toàn bộ hành vi - Ảnh 1
Nam giáo viên, N.V.H.N tại cơ quan chức năng - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Người Lao động, trước đó, vào ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về khóc lóc và kể với gia đình việc bị thầy giáo N. ôm, "đụng chạm" vào người. Phụ huynh học sinh này sau đó đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương. 

Theo lãnh đạo địa phương, một số học sinh khác trước đó cũng đã bị thầy giáo N. "đụng chạm" vào người nhưng không dám nói nên đã không ai biết sự việc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Con Cuông đã triệu tập thầy giáo N. lên trụ sở công an làm việc. Bước đầu, thầy N. thừa nhận đã nhiều lần sờ vào những bộ phận nhạy cảm của các em học sinh nữ tại trường.

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