Thấy bố nằm chơi, mặc mẹ làm việc nhà, con nói một câu khiến bố ngớ người

Đoạn clip gây bão mạng xã hội này được cư dân mạng không ngừng chia sẻ, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Đoạn clip gây bão mạng xã hội này lấy bối cảnh là cuộc hội thoại trong một gia đình. Sở dĩ đoạn clip hoạt hình đơn giản này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội là vì nó nói lên được tâm sự của nhiều chị em phụ nữ.

Cụ thể, theo nội dung đoạn clip, người chồng thoải mái nằm trên ghế chơi điện thoại trong khi người vợ phải tất bật với công việc nhà.

Câu nói của cậu bé gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, con trai của cặp đôi đã nói với bố: “Bố ơi, con phục bố sát đất luôn, cưới được một người vợ tốt biết nấu ăn, biết làm công việc nhà, biết kiếm tiền lại còn cao ráo, xinh đẹp. Mẹ ơi mẹ vậy là không được rồi. Mẹ xem mẹ cưới phải cái giống gì thế này”.

Không ít trường hợp chị em phải gồng gánh công việc nhà trong khi chồng thoải mái nằm chơi - Ảnh minh họa: Internet

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Nhiều chị em cho rằng lời của cậu bé trong đoạn clip trên là hoàn toàn đúng với thực tại của nhiều gia đình hiện nay. Không ít người cảm thấy bất bình với những người đàn ông không biết phụ vợ làm việc nhà.

“Thằng bé nói đúng quá còn gì, thử hỏi bây giờ có được mấy người đàn ông sẵn sàng phụ giúp vợ làm việc nhà. Đi làm về, không xem tivi thì cũng xem điện thoại”, một cư dân mạng “bóc phốt” các ông chồng.

“Phụ nữ sinh ra đã chịu vô số thiệt thòi, lấy phải ông chồng không thương mình còn khổ hơn. Mấy ông chồng xem clip này mà rút kinh nghiệm, thương vợ nhiều hơn. Đừng để mất rồi mới thấy hối hận”, lời khuyên từ một người dùng mạng xã hội.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng đoạn clip gây bão mạng vẫn đang được mọi người liên tục chia sẻ, bình luận liên tục.

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