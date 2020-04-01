Thấy bé gái sang đường gặp nguy hiểm, tài xế xe khách che chở khiến bao người ấm lòng

Xã hội 01/04/2020 18:13

Câu chuyện cảm động về tài xế xe khách giúp đỡ bé gái qua đường gây sốt mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen tặng.

Mới đây, tài khoản Facebook M.T. chia sẻ câu chuyện cảm động về tài xế xe khách che chở cho bé gái khi sang đường khiến nhiều người ấm lòng.

"Lần đầu tiên mình đi xe khách mà thực sự có ấn tượng sâu sắc với cả lái và phụ như chuyến xe khách trưa nay mình đi từ trường đại học Hạ Long về Cẩm Phả. Đây là xe chạy từ Hà Nội về Móng Cái, đến đoạn gần Metro thì một bé gái đi xe sang đường nhưng do xe đông, bé không sang được mà đi sát dải phân cách vô cùng nguy hiểm. 

Thấy vậy, cả tài xế và phụ xe bảo nhau lấy xe dong bé, che cho bé sang đường an toàn mới chạy đi. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng tạo lên giá trị cuộc sống. Không cần làm màu bởi họ đâu biết bị tôi chụp trộm. 

Cảm ơn cả 3 bác tài và phụ! Xin chúc các anh luôn bình an trên mỗi chuyến đi và hãy cứ làm những điều tốt đẹp tưởng như đơn giản nhất.

Hãy cùng nhau chia sẻ những hình ảnh đẹp đời thường để mọi người cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh", bài chia sẻ đi kèm hình ảnh.

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Cô bé loay hoay tìm cách sang đường - Ảnh: FB

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Tài xế che chắn, giúp em bé qua đường an toàn - Ảnh: FB

Hành động ý nghĩa của tài xế gây sốt mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận khen ngợi: "Tài xế tốt quá, rất cảm kích anh"; "Cha mẹ đứa nhỏ thấy cảnh này sẽ rất mang ơn anh đấy"; "Nhìn bé gái qua đường mà sợ quá. Bố mẹ nên chỉ bảo để em cẩn thận hơn"; "Chia sẻ đi mọi người ơi, cùng lan tỏa những hành động tốt đẹp nào"; "Gia đình lưu ý không nên để con gái nhỏ đạp xe như vậy trên đường lớn, rất nguy hiểm"...

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