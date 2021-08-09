Thành viên tổ Covid-19 để 'mặt trần', vô tư tập tành 'múa golf' ở sân chung cư bị phạt 2 triệu đồng

Xã hội 09/08/2021 08:41

Trưởng ban quản trị chung cư tập golf ở sân chung cư trong thời gian giãn cách xã hội đã bị một số cư dân quay video, đăng tải lên MXH và phản ánh lên cơ quan chức năng quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 7/8, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận đã ra quyết định xử phạt đối với một người đàn ông tập chơi golf ở sân chung cư Hancorp Plaza (phường Dịch Vọng) gây bức xúc cho nhiều người dân trong tòa nhà.

Người bị xử phạt là ông Nguyễn Việt Tiến, trưởng ban quản trị chung cư Hancorp Plaza, là thành viên tổ cộng đồng tuyên truyền phòng, chống COVID-19 số 3 của phường Dịch Vọng.

Liên quan tới vụ việc, Công an nhân dân thông tin, trước đó, chiều 5/8, cư dân chung cư Hancorp Plaza phát hiện ông Tiến vô tư tập golf ở sân chung cư Hancorp Plaza. Việc ông Tiến tập golf ở sân chung cư đã bị  một số cư dân quay video clip, đăng tải lên mạng xã hội và phản ánh lên cơ quan chức năng quận Cầu Giấy.

Cư dân tòa chung cư Hancorp Plaza cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cư dân thực hiện rất nghiêm thì ông Tiến vẫn vô tư "múa" golf ngay trong khoảng sân tòa nhà.

UBND phường Dịch Vọng đã xử phạt ông Nguyễn Việt Tiến số tiền 2 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

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