Thanh niên trộm két sắt của gia đình, lấy 1 tỷ đồng rồi đưa bạn gái đi chơi Đà Lạt

Xã hội 15/10/2019 21:32

Nam thanh niên 22 tuổi ở TP.HCM trộm két sắt của gia đình, lấy 1 tỷ đồng rồi đưa người yêu đi Đà Lạt chơi.

Hôm nay (15/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, gửi hồ sơ lên VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Minh Quang Dũng (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận) và Phan Hoàng Nhật (SN 1999) cùng 2 bị can khác về tội "Trộm cắp tài sản".

Thanh niên trộm két sắt của gia đình, lấy 1 tỷ đồng rồi đưa bạn gái đi chơi Đà Lạt - Ảnh 1
Thanh niên trộm két sắt của gia đình, lấy 1 tỷ đồng rồi đưa bạn gái đi chơi Đà Lạt - Ảnh minh họa: Internet

Dũng và Nhật là bạn thân. Đầu tháng 3/2018, Nhật hỏi vay Dũng 200 triệu đồng để cho người khác mượn. Tuy nhiên, mẹ Dũng không đồng ý cho mượn tiền.

Để giúp bạn, Dũng lên kế hoạch trộm két sắt của gia đình. 

Sáng 16/6/2018, nhân lúc cha mẹ đi vắng, Dũng rủ Nhật và 2 người bạn đến nhà để trộm két sắt. 

Bốn người gói két sắt vào thùng giấy giống như thùng quà rồi di chuyển xuống nhà, thuê ô tô chở đến một cửa hàng két sắt ở quận Gò Vấp để mở khóa.

Sau khi phá két sắt thành công, Dũng trả công cho thợ khoá 500.000 đồng, lấy tiền bỏ vào ba lô và gửi lại két sắt ở cửa hàng.

Cả nhóm mang ba lô tiền đến quán cà phê ngồi đếm, được hơn 1 tỷ đồng gồm tiền Việt và Đô La Mỹ.

Sau khi đếm tiền xong, Dũng cùng bạn gái đón xe lên Đà Lạt chơi. Dũng chỉ cầm theo một ít tiền, số còn lại giao cho bạn giữ cho đến khi công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt “nữ quái” điều hành nhóm trẻ em trộm cắp tài sản

Bắt “nữ quái” điều hành nhóm trẻ em trộm cắp tài sản

Trinh tìm gặp những trẻ em vị thành niên sống lang thang rồi đưa họ về cùng ở trọ và hàng ngày cho ăn, cho uống, cho vay tiền. Khi số tiền vay lớn, Trinh bắt đầu đòi nợ. Không có tiền trả nợ nên cả nhóm phải nghe lời Trinh đi trộm đồ.

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