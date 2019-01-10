Thanh niên nhận kết cục cay đắng sau cái gật đầu đi nhà nghỉ của người yêu nhí

Sau nhiều lần đi nhà nghỉ 'mây mưa' với người yêu nhí, thanh niên bị mẹ của bé gái phát hiện và tố cáo với công an.

Sáng 9/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1998, trú Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) 11 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Khoảng tháng 4/2017, Nghĩa và em Đ.T.H.N. (SN 2005) quen nhau qua mạng xã hội Facebook rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.

Khoảng 18 giờ vào một ngày giữa tháng 9/2017, Nghĩa nhắn tin rủ N. đi chơi và được N. đồng ý. Bé gái đi xe đạp đến quán quán net Như Long ở Lương Sơn, Vĩnh Lương để gặp Nghĩa. Sau đó, N. gửi xe đạp của mình để Nghĩa chở đi bằng xe máy.

Đến 20 giờ cùng ngày, Nghĩa nảy sinh ý định quan hệ với bé gái nên rủ đi nhà nghỉ. Cả hai đến thuê phòng tại nhà nghỉ số 110 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang và quan hệ tình dục.

Nam thanh niên lãnh án 11 năm tù sau nhiều lần 'mây mưa' với người yêu nhí - Ảnh: GĐ&XH

Sau khi thực hiện xong hành vi giao cấu, Nghĩa trả 50.000 đồng tiền thuê phòng nghỉ rồi chở người yêu nhí đến tiệm thuốc tây mua một viên thuốc tránh thai đưa cho N. uống.

Khoảng 15 giờ ngày 4/4/2018, Nghĩa lại chủ động nhắn tin qua Facebook rủ đi chơi và N. đồng ý. Sau đó, thanh niên chở N. đến quán lẩu nhậu với bạn của mình. Nhậu xong, Nghĩa lại rủ N. đi nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Quan hệ xong, Nghĩa trả 30.000 đồng tiền thuê phòng nghỉ và chở N. về khu vực Trạm y tế xã để bé gái đi bộ về nhà.

Không ngờ, ông Xin làm nghề đánh cá nhìn thấy Nghĩa chở N. vào nhà nghỉ nên kể lại cho bà Trần Thị Sen (mẹ N.) nghe. Sau khi gặng hỏi, N. đã thú thật với mẹ chuyện đi nhà nghỉ quan hệ với Nghĩa.

Ngày 5/4/2018, bà Sen làm đơn tố cáo hành vi của Nghĩa đến cơ quan công an. Khi được mời lên làm việc, nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa 11 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sợ mẹ suy sụp tinh thần, bé gái 11 tuổi cắn răng chịu đựng bị cha ruột hiếp dâm suốt 3 năm trời Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Hoàng đều đe dọa N. không được kể chuyện này cho mẹ biết, nếu không mẹ sẽ suy sụp tinh thần và không sống nổi.

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