Thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang: Hé lộ chân dung và lời khai của nghi can

Xã hội 19/04/2020 12:25

Tại cơ quan công an, nam thanh niên 21 tuổi khai đã theo dõi, uy hiếp nạn nhân để quan hệ tình dục. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an quận 5, TP. HCM cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ quận 10, TP. HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

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Chân dung nam thanh niên ép người phụ nữ lang thang, tâm thần không ổn định quan hệ tình dục - Ảnh: Internet

Nạn nhân được xác định là bà H. (43 tuổi, ngụ quận 10, TP. HCM). Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận thấy tâm lý nạn nhân không bình thường nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân. Cụ thể, theo thông tin trên Tổ quốc, Huy khai nhận vào khoảng 1 giờ ngày 18/4, đối tượng này dừng xe tại giao lộ Ngô Quyền - Hồng Bàng thì nhìn thấy bà H. đi bộ giữa đường Hồng Bàng một mình. Vì đối tượng này biết nạn nhân thường đi một mình, có biểu hiện tâm thần nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại.

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Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, thanh niên này chạy xe theo bà H. đến đường Lão Tử, dừng xe trước một con hẻm. Chờ nạn nhân đi bộ tới, Huy bế nạn nhân vào trong con hẻm. Tại đây, Huy liên tục ép buộc bà H. quan hệ tình dục. Vì nạn nhân liên tục chống cự, van xin nên Huy quay lại cốp xe lấy hung khí đe dọa. Ngay lúc này, một người đàn ông đi ngang và người quay clip lên tiếng cảnh báo nên đối tượng mới vội vã quay xe bỏ đi. Đến 20 giờ cùng ngày, Huy đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. 

Trước đó, đoạn clip dài hơn 6 phút quay lại toàn bộ hành vi của nam thanh niên này đã được đăng lên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

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Theo Luật sư, dù thanh niên giở trò đồi bại chưa thực hiện giao cấu với nạn nhân nhưng vẫn đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm; khung hình phạt là bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

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Từ khóa:   TP. HCM hành vi hiếp dâm ép quan hệ tình dục

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