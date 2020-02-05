Bực tức vì bị mắng là 'đồ con hoang', thanh niên lẻn vào nhà giữa đêm đâm cụ bà 69 tuổi trọng thương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hiền (SN 1996, trú thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) để điều tra hành vi đâm cụ bà 69 tuổi nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 tối 4/2, Công an huyện Nông Sơn tiếp nhận thông tin một đối tượng xông vào nhà, dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người bà Nguyễn Thị L. (SN 1951, trú thôn Xuân Hòa) khi bà này ở nhà một mình.

Lê Văn Hiền đâm cụ bà trọng thương vì bị mắng là 'đồ con hoang' - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, hàng xóm đưa bà L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng bị thương nặng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nông Sơn xác định nghi phạm đâm bà L. trọng thương là Lê Văn Hiền nên lập tức bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do bà L. mắng chửi Hiền là "đồ con hoang".

Bực tức vì bị chửi nên Hiền đeo khẩu trang kín mặt rồi lẻn vào nhà đâm bà L. trọng thương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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