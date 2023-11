Theo thông tin từ VTC new, ngày 8/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Tấn Nhật (SN 2001, quê Quảng Nam, hiện ngụ quận Gò Vấp) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27/10, anh N.V.Đ. đến Công an phường 24, quận Bình Thạnh trình báo việc Công ty TNHH Giá Kho Group trên đường Bùi Đình Túy bị kẻ gian đột nhập trộm mất tài sản. Theo trình báo, gần 8h cùng ngày, chị H. là nhân viên công ty báo cho anh Đ. việc kho hàng của công ty tại tầng 1 bị trộm bẻ khóa.