Trước đó, ngày 27/10, anh N.V.Đ. đến Công an phường 24, quận Bình Thạnh trình báo việc Công ty TNHH Giá Kho Group trên đường Bùi Đình Túy bị kẻ gian đột nhập trộm mất tài sản. Theo trình báo, gần 8h cùng ngày, chị H. là nhân viên công ty báo cho anh Đ. việc kho hàng của công ty tại tầng 1 bị trộm bẻ khóa.

Theo thông tin từ VTC new, ngày 8/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Tấn Nhật (SN 2001, quê Quảng Nam, hiện ngụ quận Gò Vấp) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khi đến kiểm tra, anh Đ. phát hiện bị mất trộm 36 iPhone các loại và 2 laptop. Sau khi kiểm tra camera, anh Đ. nhìn thấy 1 nam thanh niên mặc áo xe shipper đột nhập vào công ty và lấy đi số tài sản trên. Tổng số tài sản bị mất trộm gần 800 triệu đồng.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, qua hình ảnh camera từ công ty ghi lại phát hiện 1 thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Be đã đột nhập vào công ty và trộm số tài sản trên.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TP.HCM và Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản.

Đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: VTC news

Ngày 28/10, tổ phòng chống tội phạm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét và bắt giữ được Nguyễn Tấn Nhật.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nhật khai, sau khi trộm được số tài sản trên, đối tượng này thay quần áo bỏ đồ vào balo, kìm rồi vứt xuống sông. Sau đó, Nhật đem số iPhone và laptop bỏ vào trong thùng xốp, rồi cất giấu tại nhà trọ cho đến khi bị bắt giữ.