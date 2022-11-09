Thanh niên 21 tuổi giả làm xe ôm công nghệ, bẻ khóa đột nhập vào kho hàng lấy trộm tài sản ước tính gần 800 triệu đồng

Xã hội 09/11/2022 08:51

Phát hiện công ty bị trộm đột nhập, chủ công ty đến công an phường 24, quận Bình Thạnh trình báo. Sau khi kiểm tra, chủ công ty báo bị mất trộm 36 iPhone các loại cùng 2 laptop.

Theo thông tin từ VTC new, ngày 8/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Tấn Nhật (SN 2001, quê Quảng Nam, hiện ngụ quận Gò Vấp) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27/10, anh N.V.Đ. đến Công an phường 24, quận Bình Thạnh trình báo việc Công ty TNHH Giá Kho Group trên đường Bùi Đình Túy bị kẻ gian đột nhập trộm mất tài sản. Theo trình báo, gần 8h cùng ngày, chị H. là nhân viên công ty báo cho anh Đ. việc kho hàng của công ty tại tầng 1 bị trộm bẻ khóa.

Khi đến kiểm tra, anh Đ. phát hiện bị mất trộm 36 iPhone các loại và 2 laptop. Sau khi kiểm tra camera, anh Đ. nhìn thấy 1 nam thanh niên mặc áo xe shipper đột nhập vào công ty và lấy đi số tài sản trên. Tổng số tài sản bị mất trộm gần 800 triệu đồng.

Thanh niên 21 tuổi giả làm xe ôm công nghệ, bẻ khóa đột nhập vào kho hàng lấy trộm tài sản ước tính gần 800 triệu đồng - Ảnh 1
Đối tượng Nhật mặc áo màu vàng giả làm xe ôm công nghệ để đột nhập trộm tài sản - Ảnh: báo Tổ Quốc

 

Theo thông tin từ Tổ Quốc, qua hình ảnh camera từ công ty ghi lại phát hiện 1 thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Be đã đột nhập vào công ty và trộm số tài sản trên.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TP.HCM và Ban Chỉ huy Công an quận Bình Thạnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản.

Thanh niên 21 tuổi giả làm xe ôm công nghệ, bẻ khóa đột nhập vào kho hàng lấy trộm tài sản ước tính gần 800 triệu đồng - Ảnh 2
Đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: VTC news

Ngày 28/10, tổ phòng chống tội phạm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét và bắt giữ được Nguyễn Tấn Nhật.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Nhật khai, sau khi trộm được số tài sản trên, đối tượng này thay quần áo bỏ đồ vào balo, kìm rồi vứt xuống sông. Sau đó, Nhật đem số iPhone và laptop bỏ vào trong thùng xốp, rồi cất giấu tại nhà trọ cho đến khi bị bắt giữ.

Phẫn nộ lời khai của kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi tống tiền người nhà nạn nhân ở Thái Bình

Phẫn nộ lời khai của kẻ đào mộ, lấy trộm hài cốt rồi tống tiền người nhà nạn nhân ở Thái Bình

Vụ việc đào trộm hài cốt được công an tỉnh Thái Bình cho hay chưa từng có tiền lệ tại đây, gây hoang mang, bức xúc cho dư luận và người dân trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm tài sản đến 800 triệu đồng bẻ khóa trộm tài sản thanh niên bẻ khóa trộm tài sản

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 43 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?