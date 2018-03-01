Than thở chồng đi nhậu đêm, vợ bầu nhận tin nhắn đau xót: 'Không ở được thì cút'

Cô gái cho biết bản thân đang mang thai 5 tháng nhưng chồng sắp cưới vẫn đi nhậu đến khuya không về. Đặc biệt, anh ta không ngại ngần đáp trả bằng lời lẽ khá chói tai.

Mới đây, một phụ nữ đang mang thai chia sẻ câu chuyện éo le của bản thân lên nhóm kín trên Facebook khiến chị em bàn tán không ngớt. Cô gái cho biết mình đang mang thai 5 tháng nhưng chồng sắp cưới vẫn đi nhậu đến khuya không về. Đặc biệt, trong clip livestream mà bạn nhậu của chồng đăng lên Facebook, khi được hỏi "giờ vợ gọi thì nói gì", anh chồng không ngại ngần đáp trả bằng lời lẽ khá chói tai.

Quá bức xúc, cô vợ liền bình luận vào clip trên với nội dung "May là chưa cưới đấy, cưới về thì hỏng đời". Một lúc sau, cô ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn "Ở được thì ở, không ở được thì cút" từ chồng. Lời tâm sự lập tức nhận được bão bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc, chỉ trích người đàn ông vô tâm và khuyên cô gái hãy suy nghĩ lại chuyện kết hôn.

Tin nhắn được thai phụ chia sẻ khiến nhiều chị em bức xúc - Ảnh: Facebook

"Vợ đang mang thai không biết quan tâm chăm sóc lại đi tụ tập bạn bè đến tận khuya. Chưa cưới mà đã tỏ rõ thái độ coi thường vợ thế này, lấy nhau rồi không biết sẽ thế nào nữa", N.T. bình luận.

"Đàn ông nhậu nhẹt là chuyện bình thường nhưng phải biết điểm dừng để về với vợ con chứ. Không hiểu sao lại có thể thốt ra lời nói như vậy với người phụ nữ đang mang nặng đẻ đau con của anh ta. Không thể chấp nhận được", N.T. cho biết.

"Bỏ gấp đi chị ơi chứ lấy chồng như thế này thì khổ lắm. Làm mẹ đơn thân còn hơn có người chồng vô trách nhiệm thế này. Chưa kể ức chế khi mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ", T.Y. khuyên nhủ.

"Bảo sao bây giờ ngày càng nhiều vụ trầm cảm sau sinh. Nhẹ thì u uất buồn rầu, nặng thì tự tử, thậm chí giết cả con. Khuyên bạn nên đặt sức khỏe của hai mẹ con lên hàng đầu nhé. Ăn ngủ dưỡng thai cho tốt, đừng để ý đến người đàn ông vô tâm này", C.H. bày tỏ.

Mới lấy chồng được 4 ngày, thiếu nữ 17 tuổi ăn lá ngón tự tử Trước lúc tìm đến cái chết, P. có để lại lá thư tuyệt mệnh cho gia đình với nội dung vì lấy chồng không được như ý, bây giờ muốn bỏ cũng không được nên chẳng thiết sống nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-tho-chong-di-nhau-dem-vo-bau-nhan-tin-nhan-dau-xot-khong-o-duoc-thi-cut-273347.html