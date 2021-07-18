Thảm án kinh hoàng tại quận 8, TP.HCM: Chồng ghen tuông, dùng kéo đâm chết vợ và hàng xóm

Xã hội 18/07/2021 13:29

Án mạng kinh hoàng do ghen tuông, người chồng ở quận 8 (TP.HCM) đã dùng kéo tấn công, đâm chết vợ và hàng xóm rồi ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 18/7, công an quận 8, TP.HCM phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến hai người tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 17/7, N.V.D. (47 tuổi, ngụ Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.HCM) sau khi nói chuyện điện thoại với vợ là Đ.T.H.D. (46 tuổi) đã nảy sinh ghen tuông.

Nguyên nhân là D. nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với anh N.T.T. (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Sau đó, D. cầm theo cây kéo đi tìm anh T. để nói chuyện. Khi gặp nhau, người đàn ông này đã dùng kéo tấn công anh T. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 400m, ra đến đường Mễ Cốc thì gục chết tại chỗ.

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Hiện trường nơi anh T. gục tại chỗ - Ảnh: Người lao động

Liền đó, D. tấn công vợ khiến người phụ nữ này trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sau khi gây án, N.V.D. ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận 8 đã lấy lời khai của D. và chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

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