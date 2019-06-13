Thai phụ hất canh nóng vào người bé gái 11 tháng tuổi vì ồn ào

Xã hội 13/06/2019 21:17

Khó chịu vì bé gái 11 tháng tuổi làm ồn, thai phụ 28 tuổi đã hất canh nóng vào người đứa bé gây bỏng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 11 tháng tuổi bị một phụ nữ mang thai hất canh nóng vào người khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

Theo thông tin đăng tải trên Reuters, thai phụ 28 tuổi tên Ren bực tức vì bé gái 11 tháng tuổi bên cạnh mình làm ồn. Người này và mẹ đứa trẻ đã xảy ra tranh cãi to tiếng. Dù được chồng hết lời khuyên nhủ nhưng Ren vẫn không ngừng chửi bới.

Cuối cùng người phụ nữ này đã có hành động không thể tin nổi. Cô ta quay lại quán ăn, cầm bát canh nóng hất vào người bé gái 11 tháng tuổi khiến nạn nhân bị bỏng.

Thai phụ hất canh nóng vào người bé gái 11 tháng tuổi vì ồn ào - Ảnh 1
Người phụ nữ mang thai cầm bát canh nóng trên bàn... - Ảnh cắt từ clip
Thai phụ hất canh nóng vào người bé gái 11 tháng tuổi vì ồn ào - Ảnh 2
...hất vào người em bé 11 tháng tuổi - Ảnh cắt từ clip

Hiện Ren đã bị cảnh sát tạm giam để điều tra. Trước mắt, thai phụ này sẽ chịu mọi chi phí chữa trị cho bé gái. Sự việc xảy ra hôm 11/6 tại thành phố Tương Thành, tỉnh Hà Nam, miền nam Trung Quốc.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, hành động của thai phụ đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

"Không thể tin nổi một phụ nữ sắp làm mẹ lại đối xử với trẻ con như thế"; "Cô ta bị điên sao? Đứa nhỏ chỉ mới 11 tháng tuổi, làm sao nó có ý thức giữ yên lặng được chứ"; "Tôi cũng rất ghét bị làm ồn. Nếu ở trong trường hợp này tôi sẽ bỏ đi chứ không làm điều mất nhân tính như cô ta"; "Sau này cô ta sinh con rồi, đứa trẻ ra nơi công cộng trót làm ồn và bị người khác hất canh nóng vào mặt thì cô ta nghĩ sao"..., cư dân mạng bình luận.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em bỏng canh nóng

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