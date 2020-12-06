Sau 4 ngày tìm kiếm khắp nơi, gia đình vui mừng nhận được tin thai phụ Bắc Ninh mất tích đã sinh con ở Gia Lai, sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định.

Liên quan đến vụ thai phụ Bắc Ninh mất tích gây xôn xao dư luận, sáng nay (6/12), anh B.T.A. (trú huyện Yên Phong) đã thông báo trên trang cá nhân đã tìm thấy vợ mình.

Trước đó, sau 4 ngày mất tích khi đi khám thai tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, chị N.T.T.T. (vợ anh A.) gọi điện cho chồng báo mình đã sinh con được 2 ngày, đang nằm trong bệnh viện ở Gia Lai.

Sau khi biết địa chỉ, anh A. lập tức bay vào Gia Lai tìm vợ. Do chị T. mới sinh con, tâm lý vẫn còn hoảng loạn nên gia đình không hỏi nhiều. Biết chị T. mẹ tròn con vuông, gia đình và hàng xóm đều vô cùng vui mừng.

Thai phụ Bắc Ninh mất tích bí ẩn đã sinh con ở Gia Lai - Ảnh: Internet

"Đến giờ phút này chúng tôi rất vui, niềm vui không thể kể xiết được, mặc dù vẫn còn những trăn trở về lý do con dâu mất tích, cả những ý kiến trái chiều của xã hội nhưng trước mắt cứ nhận được con, được cháu là chúng tôi vui rồi", bố chồng chị T. chia sẻ với VTC.

Như đã đưa tin, vào sáng 2/12, chị T. đến Trung tâm Y tế huyện Yên Phong khám thai sau đó đột nhiên mất tích. Gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và cầu cứu cộng đồng mạng nhờ giúp đỡ. Trước khi mất tích, chị này không có xích mích gì với ai, bản thân hoàn toàn bình thường không mắc các bệnh về vấn đề thần kinh. Kết quả xác minh cho thấy, sau khi rời khỏi Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, chị T. đã bắt xe ôm di chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh rồi sau đó mất liên lạc.

Chồng bắt quả tang vợ 'trần như nhộng' với trai lạ trong nhà nghỉ, mẹ chồng nói 1 câu khiến tất cả bất ngờ Đoạn clip chồng bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà nghỉ đang được dân mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao. Đáng chú ý, cách hành xử của người mẹ chồng khiến tất cả bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-phu-bac-ninh-mat-tich-duoc-tim-thay-o-gia-lai-loi-ke-cua-gia-dinh-gay-bat-ngo-389250.html