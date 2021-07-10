Anh P. đang ngồi nói chuyện với người nữ nhân viên, bất ngờ bị chồng cũ của người này đạp cửa xông vào đâm liên tục tử vong nhiều nhát tại văn phòng công ty.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, ngày 9/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu phố 3, P.6, TP. Tây Ninh. Nạn nhân là anh H.T.P. (34 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng), đối tượng gây ra vụ án là Đặng Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh).

Trước đó, chiều 8/7, anh H.T.P - Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng có điện thoại cho chị L.T.V.T - nhân viên của công ty, đến Văn phòng đại diện ở đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc khu phố 6, P. 3, TP.Tây Ninh) để lấy tiền trả cho khách.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Thanh Niên

Trong lúc chị T. và anh P. đang ngồi nói chuyện để chờ người khách đến nhận tiền thì Đặng Thanh Tâm - chồng cũ của chị T. (34 tuổi, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) bất ngờ đi xe máy đến. Lúc này, Tâm thấy 2 người đang nói chuyện nên nảy sinh nghi ngờ giữa chị T. và anh P. có quan hệ nam, nữ nên đã nổi cơn ghen và phá cổng xông vào.

Sau đó, Tâm dùng dao mang theo trong người đâm liên tục nhiều nhát vào người anh P. làm nạn nhân tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau khi gây án, Tâm đã lên xe chạy về nhà người quen ở khu phố 2, P. 3, TP Tây Ninh, để ẩn trốn và dùng dao tự tử. Thế nhưng, lúc này, người nhà kịp thời phát hiện và lập tức đưa Tâm đi đến bệnh viện chữa trị.

Hiện, Tâm đã qua cơn nguy kịch. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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