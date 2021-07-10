Tây Ninh: Nổi cơn ghen khi thấy vợ cũ nói chuyện với nam giới, chồng gây án mạng

Xã hội 10/07/2021 09:09

Anh P. đang ngồi nói chuyện với người nữ nhân viên, bất ngờ bị chồng cũ của người này đạp cửa xông vào đâm liên tục tử vong nhiều nhát tại văn phòng công ty.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, ngày 9/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra tại khu phố 3, P.6, TP. Tây Ninh. Nạn nhân là anh H.T.P. (34 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng), đối tượng gây ra vụ án là Đặng Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh).

 

Trước đó, chiều 8/7, anh H.T.P - Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng có điện thoại cho chị L.T.V.T - nhân viên của công ty, đến Văn phòng đại diện ở đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc khu phố 6, P. 3, TP.Tây Ninh) để lấy tiền trả cho khách.

 

noi con ghen
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Thanh Niên

Trong lúc chị T. và anh P. đang ngồi nói chuyện để chờ người khách đến nhận tiền thì Đặng Thanh Tâm - chồng cũ của chị T. (34 tuổi, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) bất ngờ đi xe máy đến. Lúc này, Tâm thấy 2 người đang nói chuyện nên nảy sinh nghi ngờ giữa chị T. và anh P. có quan hệ nam, nữ nên đã nổi cơn ghen và phá cổng xông vào.

Sau đó, Tâm dùng dao mang theo trong người đâm liên tục nhiều nhát vào người anh P. làm nạn nhân tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau khi gây án, Tâm đã lên xe chạy về nhà người quen ở khu phố 2, P. 3, TP Tây Ninh, để ẩn trốn và dùng dao tự tử. Thế nhưng, lúc này, người nhà kịp thời phát hiện và lập tức đưa Tâm đi đến bệnh viện chữa trị.

 

Hiện, Tâm đã qua cơn nguy kịch. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ thảm sát ở Thái Bình: Hung thủ ghen tuông vô cớ, đòi thiêu sống và tố vợ cặp kè với cháu họ

Vụ thảm sát ở Thái Bình: Hung thủ ghen tuông vô cớ, đòi thiêu sống và tố vợ cặp kè với cháu họ

Vụ thảm sát vợ và bố mẹ vợ diễn ra ở Thái Bình khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng. Nhiều người tiết lộ hung thủ nghiện ngập, thường xuyên bạo hành vợ vì ghen tuông vô cớ.

Xem thêm
Từ khóa:   Giết người do ghen tuông chồng ghen tuông cầm dao đâm người ghen tuông chém người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1