Tát chết người vì khó chịu tiếng chửi thề khi nói chuyện

Xã hội 13/03/2020 18:21

Người đàn ông ở Bình Phước tát chết người vì khó chịu tiếng chửi thề khi nói chuyện. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Nhân (SN 1970, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 9/3, anh Trần Long Biên (SN 1972, ngụ khu bố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) tới khu vực xóm trọ thuộc khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang để chơi.

Lúc này tại khu vực xóm trọ có Trần Văn Nhân đang tạm trú ở khu phố Bình Giang 2 ngồi nói chuyện với mọi người.

Trong lúc trò chuyện, anh Biên có nhiều câu chửi thề với những người trong xóm trọ nên Nhân bức xúc. Không kiềm chế được bản thân, Nhân tát vào mặt anh Biên khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền xi măng bất tỉnh.

Dù được người dân trong xóm trọ đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào sáng ngày 10/3. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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Tát chết người vì khó chịu tiếng chửi thề - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7/2019, tại huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cũng xảy ra sự việc tát chết người gây xôn xao dư luận địa phương.

Mỗi lần say rượu, Hồ Thanh Sơn (SN 1975, trú tại ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) thường chửi vợ chồng Nguyễn Tuấn Em nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 3/7/2019, sau khi có hơi men trong người, Sơn đứng trước nhà anh Hồ Thanh Hải (anh ruột Sơn) đối diện với nhà Tuấn Em chửi thề.

Lúc này, Tuấn Em đi bộ qua gặp Sơn rồi dùng tay tát vào mặt Sơn một cái làm Sơn ngã ngửa về phía sau trên nền xi măng. Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Sơn được gia đình phát hiện trong tình trạng hôn mê nên đưa đến Bện viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Đến khoảng 2 giờ 15 ngày 5/7 thì Sơn tử vong.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của Sơn là do chấn thương sọ não, trên người có bệnh lý tim, phổi mãn tính và xơ gan.

Khi nghe tin, Tuấn Em đã đến Công an xã Bình Hòa, huyện Châu Thành đầu thú và thừa nhận hành vi dùng tay đánh Sơn ngã ngửa về phía sau dẫn đến tử vong.

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