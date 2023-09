Tập huấn triển khai đề án sữa học đường Hà Nội thể hiện sự đồng lòng vì một Việt Nam vươn cao

TS Bùi Thị Nhung - Trưởng khoa Dinh dưỡng Trường học, Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Tại các buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến các kiến thức về thực trạng chiều cao của người Việt so với các nước trong khu vực, từ đó thấy được lợi ích và mục đích nhân văn lâu dài mà chương trình nhắm đến để thấy được sự cần thiết thực hiện đề án sữa học đường tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các nội dung quan trọng khác như thông tin về sản phẩm sử dụng trong chương trình, nội dung tiêu chuẩn thành phần dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, qui trình sản xuất, quản lý chất lượng cũng được trình bày rõ ràng để các giáo viên, phụ huynh yên tâm về đơn vị cung cấp sữa cho chương trình. Ngoài ra, các báo cáo viên từ công ty Vinamilk cũng trình bày rất cặn kẽ các thông tin liên quan đến công tác triển khai để chương trình được thực hiện một cách đồng bộ, an toàn từ khâu tiếp – giao nhận sữa, lưu kho, triển khai uống sữa tại lớp đến khâu xử lý bao bì sau khi sử dụng xong.

Ông Phan Ngọc Hoan – Giám đốc Phòng phát triển đối tác cộng đồng Vinamilk trả lời các thắc mắc của đại biểu.

Thông qua các buổi tập huấn, Sở Giáo dục & Đào tạo HN cùng các Phòng giáo dục Quận, Huyện và công ty Vinamilk mong muốn các thầy cô giáo có đầy đủ thông tin hơn để giải thích ý nghĩa của chương trình sữa học đường tại Việt Nam cũng như tại các nước trên thế giới, thông tin về chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu và qui trình sản xuất tuân thủ các qui định, qui chuẩn quốc gia cho các bậc phụ huynh để phụ huynh yên tâm khi lựa chọn tham gia chương trình.