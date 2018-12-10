Tập huấn triển khai đề án sữa học đường Hà Nội thể hiện sự đồng lòng vì một Việt Nam vươn cao

Trong những ngày diễn ra tập huấn, tuy bận rộn với những công việc chuyên môn của mình nhưng các lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hà nội, các Phòng giáo dục Quận, Huyện cùng gần 10.000 đại biểu bao gồm Ban giám hiệu, các giáo viên và đại diện hội phụ huynh học sinh từ 1.847 trường và 2.509 nhóm trẻ đã tham gia chương trình rất đầy đủ và nhiệt tình.

Sau khi được thông báo là đơn vị trúng thầu chương trình Sữa học đường Thành phố Hà Nội theo quyết định số 2484/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với giá trúng thầu 3.828 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng, công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã cùng phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức tập huấn cho các trường học trên đại bàn thành phố từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 12 năm 2018 nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến viêc triển khai chương trình Sữa học đường vào đầu năm 2019.

Thông qua các buổi tập huấn, Sở Giáo dục & Đào tạo HN cùng các Phòng giáo dục Quận, Huyện và công ty Vinamilk mong muốn các thầy cô giáo có đầy đủ thông tin hơn để giải thích ý nghĩa của chương trình sữa học đường tại Việt Nam cũng như tại các nước trên thế giới, thông tin về chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu và qui trình sản xuất tuân thủ các qui định, qui chuẩn quốc gia cho các bậc phụ huynh để phụ huynh yên tâm khi lựa chọn tham gia chương trình.

Tại các buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến các kiến thức về thực trạng chiều cao của người Việt so với các nước trong khu vực, từ đó thấy được lợi ích và mục đích nhân văn lâu dài mà chương trình nhắm đến để thấy được sự cần thiết thực hiện đề án sữa học đường tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các nội dung quan trọng khác như thông tin về sản phẩm sử dụng trong chương trình, nội dung tiêu chuẩn thành phần dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, qui trình sản xuất, quản lý chất lượng cũng được trình bày rõ ràng để các giáo viên, phụ huynh yên tâm về đơn vị cung cấp sữa cho chương trình. Ngoài ra, các báo cáo viên từ công ty Vinamilk cũng trình bày rất cặn kẽ các thông tin liên quan đến công tác triển khai để chương trình được thực hiện một cách đồng bộ, an toàn từ khâu tiếp – giao nhận sữa, lưu kho, triển khai uống sữa tại lớp đến khâu xử lý bao bì sau khi sử dụng xong.

Ông Lê Văn Đức – Trưởng ban phát triển đối tác cộng đồng Vinamilk trả lời các thắc mắc của đại biểu

Tham gia buổi tập huấn, cô Dương Thị Linh Chi – hiệu trưởng trường mầm non Ban Mai (Văn Quán, Hà Đông) đã cho biết: “Chương trình này có ý nghĩa rất lớn đối với lợi ích lâu dài của các em học sinh. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức triển khai chương trình một cách tốt nhất. Hi vọng với mục tiêu cao đẹp của chương trình, thế hệ các em học sinh của chúng ta sẽ có đủ năng lực cạnh tranh với bạn bè các nước trên thế giới”

Chị Phùng Thị Huyền - phụ huynh đang có con học tại quận Thanh Xuân cũng chia sẻ thêm “Sau khi được biết Vinamilk sẽ là công ty cung cấp sữa cho chương trình, cộng với việc được cung cấp các thông tin rất rõ ràng trong buổi tập huấn. Tôi cảm thấy yên tâm khi đăng ký cho con mình yên tâm khi đăng ký cho con mình tham gia uống sữa trong chương trình. Mong rằng chương trình sẽ được triển khai thành công ở Hà Nội và sẽ được nhân rộng ra ở các tỉnh thành khác để con em chúng ta có cơ hội được uống sữa để khỏe mạnh và phát triển chiều cao”

Đại biểu đặt câu hỏi về những băn khoăn trong công tác chuẩn bị của chương trình

Trước đó, trong buổi làm việc vào sáng 27/11 với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Sữa học đường thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học cơ bản ủng hộ Chương trình Sữa học đường vì ngoài mục tiêu "Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ em uống sữa hàng ngày nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai” của Thủ tướng Chính phủ trong quyết định phê duyệt số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016, chương trình còn tính nhân văn sâu rộng khi các học sinh trong lứa tuổi mầm non và tiểu học, không phân biệt giàu nghèo sẽ đều được uống sữa để phát triển.

Sau hai vòng mở thầu kỹ thuật và tài chính và ngày 10/10 và 12/11/2018, Vinamilk là đơn vị trúng thầu với đơn giá trúng thầu của là 6.286 đồng/hộp sữa, thấp hơn giá trần của đề án là 524 đồng/hộp. Ngoài ra, tỷ lệ hỗ trợ của đơn vị trúng thầu sẽ là 23% (mức hỗ trợ cao hơn so với mức mời thầu của Sở GD&ĐT 3%). Sản phẩm cung cấp là sữa tươi tiệt trùng, dung tích 180ml, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Sản phẩm của Vinamilk đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT, đáp ứng quyết định số 5450/QĐ-BYT của Bộ y tế đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT về Sữa tươi nguyên liệu, đáp ứng các chỉ tiêu khác căn cứ theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến nghị về dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng quốc gia. Sản phẩm sẽ có logo Sữa học đường và không bán thương mại ngoài thị trường.

Toàn cảnh hội trường tại buổi tập huấn quận Hoàng Mai

Việc giảm giá của Vinamilk này sẽ tiết kiệm khoảng 7,55% tương đương với 313 tỷ đồng cho ngân sách chung của chương trình. Ngoài ra, Vinamilk còn cam kết hỗ trợ 23%, cao hơn mức mời thầu 3% (thay vì 20% theo đề án) đồng nghĩa với việc Nhà nước và phụ huynh sẽ chỉ phải đóng góp 77% đơn giá trúng thầu của 1 hộp sữa, trong đó phụ huynh sẽ chỉ phải đóng góp 47% thay vì 50% theo quy định của Đề án đã được duyệt trước đó. Điều này thể hiện sự cam kết, đồng lòng của doanh nghiệp cùng với các chủ trương nhân văn của nhà nước, chính phủ. Ngoài ra, đây còn là hình thức hỗ trợ thiết thực cho các bậc phụ huynh, góp phần khuyến khích phụ huynh tham gia chương trình để con em mình có thêm cơ hội sử dụng sữa thường xuyên nhằm phát triển toàn diện hơn về thể lực và trí lực.