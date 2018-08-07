Tâm nguyện cuối đời của người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư máu: 'Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa'

Xã hội 07/08/2018 15:58

Sinh đứa con thứ 2 mới vừa 2 tuổi thì chị Kính phát hiện bị ung thư máu. Trong những ngày tháng cuối đời, người mẹ bất hạnh này chỉ ước được sống bên cạnh hai đứa con thơ thêm một thời gian.

Tai ương giáng xuống

Sau nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, sức khỏe của chị Ngân Thị Kính (28 tuổi, ngụ xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) tiều tụy đi rất nhiều. Cơ thể gầy gò, da xanh xao, người mệt mỏi, đầu rụng hết tóc sau nhiều lần điều trị hóa chất. Ngồi được vài ba phút, chị thở dốc, mắt lờ đờ, đuối sức, gục đầu vào vai người chồng như để tìm kiếm chỗ dựa.

Tâm nguyện cuối đời của người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư máu: 'Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa' - Ảnh 1
28 tuổi, chị Kính phải sống chung với căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối - Ảnh: Thúy Hằng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, khi mọi người đang sum vầy, vui vẻ đón tết thì gia đình chị Kính lại phải sống trong nước mắt khi nhận được kết luận chị bị ung thư máu. Cú sốc tinh thần lớn cùng với những suy nghĩ tiêu cực khiến chị Kính ngã quỵ.

Ngày chị phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo, con lớn của chị mới lên 7, đứa nhỏ mới hơn một tuổi.

"Nghĩ đến hai đứa con là tôi lại sợ chết, mong muốn nhập viện để kéo dài sự sống được ngày nào bên con hay ngày ấy. Tôi sợ phải lìa xa cõi đời này, sợ phải rời xa hai đứa con. Chúng còn quá nhỏ, tôi nhắm mắt sao đành", chị Kính mệt mỏi khi nhắc đến hai đứa con thơ.

Tâm nguyện cuối đời của người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư máu: 'Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa' - Ảnh 2
Chị Kính cố gắng chữa trị với hi vọng kéo dài sự sống để được ở bên hai đứa con thơ - Ảnh: Thúy Hằng

Thời gian đầu còn đi lại, tự chăm sóc được bản thân, chị Kính một mình nhập viện điều trị, mỗi lần kéo dài từ một tuần đến 10 ngày. Anh Triệu Tài Phúc (28 tuổi, chồng chị Kính) ở nhà vừa chăm sóc hai đứa con, vừa tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm tiền để trang trải chi phí cho cả gia đình, thuốc thang cho vợ. Ngày xuất viện, người chồng lại lặn lội tới đón vợ về.

Thời gian gần đây, sức cùng lực kiệt, chị Kính không thể đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, thời gian nằm viện cũng vì vậy mà kéo dài. Anh Phúc phải nghỉ việc, gửi hai đứa con nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc để túc trực bên vợ.

"Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa"

Hoàn cảnh gia đình chị Kính khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào hai sào ruộng. Những ngày nông nhàn, anh Phúc thường xuyên vào rừng chặt cây thuê, kiếm mật ong rừng mang về bán. Từ ngày chị Kính mắc trọng bệnh, cuộc sống gia đình bị xáo trộn hoàn toàn.

"Vẫn biết vợ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, khó có khả năng chữa trị nhưng tôi vẫn luôn hi vọng cô ấy sẽ kéo dài thời gian sống để ở bên bố con tôi. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ dại, vợ mà ra đi rồi tôi không biết sẽ phải xoay xở ra sao nữa", anh Phúc thở dài chia sẻ.

Tâm nguyện cuối đời của người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư máu: 'Xin cho tôi được sống bên con thêm một thời gian nữa' - Ảnh 3
Sức khỏe của chị Kính ngày càng yếu dần - Ảnh: Thúy Hằng

Nằm viện điều trị khi sức khỏe ngày càng xấu đi nhưng hàng ngày, chị Kính vẫn cố gượng dậy để chuyện trò cùng hai đứa con trai qua điện thoại. Mỗi lần nghe con bi bô hỏi "bao giờ mẹ về" chị lại khóc, thương cho số phận mình, thương hai đứa con đang vô tư chơi đùa ở quê nhà.

"Phải làm sao để tôi có cơ hội được tiếp tục sống bây giờ. Ông trời ơi, ông hãy lấy đi bất cứ thứ gì của tôi cũng được, chỉ xin cho tôi được sống bên cạnh chồng con thêm một thời gian nữa. Con cái nhỏ dại như vậy tôi nhắm mắt sao đành đây", chị Kính khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho chị Kính xin vui lòng gửi về địa chỉ, anh Triệu Tài Phúc (chồng chị Kính) xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), ĐT: 01696.121.255, hoặc STK của anh Phúc: 8710205075420, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Văn Chấn. 

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