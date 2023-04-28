Do thấy vợ cũ của mình vào nhà nghỉ với chị Tr., trong cơn ghen, đối tượng T. đã dùng dao cứa cổ chị Tr. dẫn đến thương tích.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 28/4, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết đang tạm giữ đối tượng V.M.T. (44 tuổi, ngụ xã Ba Động, huyện Ba Tơ) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 25/4, T. đến tiệm làm tóc của chị B.T.T.Tr. (33 tuổi) tại thôn Trường An, xã Ba Động để tìm chị L.T.M.V. (39 tuổi, là vợ cũ của Tân) để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, T. và chị V. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thấy vậy chị T. có can ngăn 2 người.

Đối tượng V.M.T. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, trước đó, người chồng phát hiện vợ cũ của mình là bà V. đang vào nhà nghỉ trên địa bàn xã Ba Động (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) với chị Tr.

Nổi cơn ghen, ông T. lấy dao cứa vào cổ chị Tr. dẫn đến thương tích.

Người này sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hiện, sức khỏe của nạn nhân đã tạm ổn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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