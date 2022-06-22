Tạm giữ người chồng tàn ác tưới xăng châm lửa đốt vợ ở Gia Lai

Do mâu thuẫn, Mẫn đổ chai xăng lên người một phụ nữ rồi châm lửa đốt.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 21/6, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) tạm giữ đối tượng Đinh Văn Mẫn (SN 1976, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai) để điều tra về hành vi dùng xăng đốt người.

Trước đó, tối 16/6, tại quán ăn Kim Thu (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông), do có mâu thuẫn từ trước nên Đinh Văn Mẫn đã đổ cả chai nhựa chứa xăng lên người vợ là chị N.T.K.T. (SN 1973, trú huyện Chư Prông).



Đinh Văn Mẫn tại cơ quan công an - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin của báo Tiền Phong, sau đó, đối tượng hung hãn này đã dùng quẹt châm lửa đốt chị T. Hậu quả khiến chị T. bị bỏng nặng vùng mặt, cổ và ngực. Hiện chị T. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Vụ thanh niên tưới xăng đột tiệm game có 38 người bên trong: Sốc nặng với lời khai của đối tượng Liên quan đến vụ thanh niên phóng hỏa đốt tiệm game, bên trong khi ấy có 38 người, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đang lấy lời khai của đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

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