Tạm giữ hình sự thầy giáo bị tố “đụng chạm cơ thể" nhiều nữ học sinh tiểu học

Xã hội 23/02/2023 08:39

Trước đó, ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về khóc lóc và kể với gia đình việc bị một thầy giáo ở trường học ôm và có "đụng chạm" vào người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tối 22/2, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự thầy giáo Nguyễn Văn Hữu N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê nghi liên quan đến việc "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường.

"Hiện chúng tôi đang tạm giữ hình sự đối với thầy giáo N. để làm rõ một số nội dung nghi liên quan đến việc phụ huynh phản ánh thầy này có hành vi không trong sáng đối với các học sinh" - một cán bộ Công an huyện Con Cuông cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/2, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cũng đã có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo Nguyễn Văn Hữu N. Lý do tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Con Cuông.

Thời gian tạm đình chỉ kể từ ngày 21/2 cho đến khi có kết luận của Công an huyện Con Cuông.

 

Tạm giữ hình sự thầy giáo bị tố “đụng chạm cơ thể' nhiều nữ học sinh tiểu học - Ảnh 1
Thầy N. tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Người Lao động, trước đó, ngày 21/2, ông Lê Thanh An - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, công an huyện đang xác minh vụ việc một thầy giáo đang giảng dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Bồng Khê bị tố có hành vi đụng chạm cơ thể của một số học sinh nữ trong trường. Được biết, thầy giáo này hiện đang giảng dạy lớp 5.

Cụ thể, vào ngày 17/2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về khóc lóc và kể với gia đình việc bị một thầy giáo ở trường học ôm và có "đụng chạm" vào người. Phụ huynh học sinh này sau đó đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương để có hướng làm rõ sự việc.

Theo lãnh đạo địa phương, một số học sinh khác trước đó cũng đã bị thầy giáo này "đụng chạm" vào người nhưng không dám nói nên đã không ai biết sự việc.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Con Cuông đã mời thầy giáo bị tố cáo lên trụ sở công an để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông điều tra làm rõ.

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