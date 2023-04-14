Ngày 14/4, Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Đông (trú tại thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 20h ngày 12/4, Đỗ Văn Đông và vợ là Lưu Thị Hiền (SN 1985) xảy ra cãi vã, đánh nhau tại nhà riêng (thuộc địa bàn thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Thấy vậy, các con của Đông và chị Hiền đã hoảng sợ, la hét gọi người xung quanh đến can ngăn. Khi đó, anh Lưu Văn Sơn (SN 1983; trú tại thôn Liên Khuyên, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam) đã sử dụng điện thoại gọi điện báo tin về vụ việc đến Đại úy Nguyễn Văn Hiệp - cán bộ Công an xã đang thực hiện nhiệm vụ trực ban tại trụ sở Công an xã Huyền Sơn (huyện Lục Nam).

Bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Đông về hành vi "Chống người thi hành công vụ" - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Nguyễn Văn Hiệp đã cùng Thượng sỹ Nguyễn Trọng Thế - cán bộ Công an xã Huyền Sơn đến gia đình Đông để xác minh.

Khi đến nhà vợ chồng Đông, cán bộ công an đã giải thích cho Đông biết rõ lý do lực lượng Công an xã Huyền Sơn có mặt để thực hiện nhiệm vụ. Lúc này, vừa nói Đông vừa đẩy lực lượng công an ra ngoài cửa nhà. Khi Đại úy Nguyễn Văn Hiệp tiếp tục giải thích về nhiệm vụ của mình thì bất ngờ Đông đấm vào mặt, trúng đuôi mắt trái của Đại uý Hiệp.

Tổ công tác Công an xã cùng một số người dân có mặt tại đó đã khống chế, bắt giữ Đông, sau đó lập biên bản, bàn giao Đông và các tài liệu, chứng cứ cho Công an huyện Lục Nam.

Dẫn từ trang thông tin từ Nhà báo và Công luận, tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn Đông đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, xét thấy hành vi của Đỗ Văn Đông đã phạm vào tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự, ngày 13/4/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Đông để điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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