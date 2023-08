Theo một cán bộ Công an huyện Can Lộc, tài xế Nguyễn Thị Hằng dù biết xe máy của nạn nhân va chạm với ô tô của mình rồi ngã ra giữa đường nhưng do sợ hãi và thiếu lương tâm trong khi tham gia giao thông nên đã vô tình đẩy nạn nhân tới cái chết.