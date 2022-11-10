Tai nạn thảm khốc ở Thừa Thiên - Huế: Xe khách đối đầu xe tải, hàng chục người thương vong

Xã hội 10/11/2022 08:30

Tại hiện trường hai ô tô hư hỏng nặng, xe ô tô tải bị tông nát phần đầu, xe khách giường nằm vỡ kính, nằm ngang đường.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sáng 10/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lúc 22 giờ 40 phút ngày 9-11, tại Km17+500 trên đoạn đường lưu thông tạm thời nằm bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và QL1 - đường tránh TP. Huế (thuộc xã Hương Thọ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến nhiều người chết và bị thương.

 

Tai nạn thảm khốc ở Thừa Thiên - Huế: Xe khách đối đầu xe tải, hàng chục người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường tai nạn, xe khách giường nằm xoay ngang đường, vỡ kinh, hư hỏng nặng - Ảnh: báo Công thương

Theo thông tin từ báo Công thương, cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 73C - 097.01 do tài xế Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam va chạm với xe khách giường nằm BKS 47F - 002.86 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại gây tai nạn.

Tai nạn thảm khốc ở Thừa Thiên - Huế: Xe khách đối đầu xe tải, hàng chục người thương vong - Ảnh 2
Xe tải cũng hư hỏng nặng - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe khách giường nằm là Nguyễn Văn M. (SN 1973, trú tại Thanh Hóa) và Phan Bá H. (SN 1979, trú tại Đắk Lắk) tử vong tại chỗ; hơn 13 người khác bị thương vùng ngực, đầu, mặt và được lực lượng công an Thừa Thiên Huế cùng người dân chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tại hiện trường hai ô tô hư hỏng nặng, xe ô tô tải bị tông nát phần đầu, xe khách giường nằm vỡ kính, nằm ngang đường.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

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Nguồn tin cũng cho biết chiếc ôtô và tài xế bị cảnh sát phát hiện khi đang có mặt tại tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

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