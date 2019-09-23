Sunshine Maple Bear khai trương cơ sở 2 - mở rộng hệ thống trên bản đồ giáo dục Việt Nam

Trước đó, ngày 20.09.2017, Tập đoàn Sunshine đã ký thỏa thuận hợp với với Maple Bear Canada triển khai Hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm thực hiện sứ mệnh mong muốn – Mang tinh hoa giáo dục thế giới đến cho trẻ em Việt nam để trẻ có thể phát triển toàn diện cả thế chất lẫn tinh thần trong một môi trường an toàn và yêu thương.

Trường Mầm non Sunshine Maple Bear tại tòa nhà Sunshine Riverside là ngôi trường mầm non chuẩn 5 sao thứ 2 của Sunshine Group, thể hiện bước phát triển mạnh mẽ của hệ thống trường cao cấp mang thương hiệu Sunshine Maple Bear cũng như sự nỗ lực của chủ đầu tư Sunshine Group nhằm mang đến cho những “cư dân nhí Sunshine” một môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.

Và ngày 20/9/2019 này chính là thời gian tròn hai năm đánh dấu chính thức sự ra đời của Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sunshine, các vị quan khách cùng đông đảo các bé trong độ tuổi mầm non, các vị phụ huynh trong và ngoài dự án Sunshine Riverside. ‘

Tháng 7/2018, Sunshine Group chính thức bước chân vào địa hạt giáo dục bằng lễ khai trương cơ sở đầu tiên tại tòa nhà Sunshine Palace (quận Hoàng Mai). Tiếp đó, hệ thống giáo dục Sunshine School cũng đã hoàn thiện và đưa vào vận hành Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear tại dự án Sunshine Riverside – đây là trường Tiểu học Maple Bear đầu tiên tại Việt nam.

Các vị đại biểu, các vị khách quý cùng Ban Lãnh đạo Sunshine Group đã lên cắt băng khánh thành Trường Mầm non Sunshine Maple Bear cơ sở Riverside.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt chủ đầu tư, bà Trần Như Loan, Phó Tổng giám đốc phụ trách giáo dục Tập đoàn Sunshine chia sẻ: “Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear chúng tôi không chỉ tạo ra một không gian giáo dục với cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu cho trẻ mà còn tạo ra cơ hội để trẻ trải nghiệm phát huy tiềm năng, tập trung phát triển năng lực cá nhân trong vui vẻ và hạnh phúc. Bởi lẽ, chúng tôi nhận thức rằng: để trẻ được phát triển một cách tốt nhất thì việc xây dựng một không gian học tập là vô cùng quan trọng vì những gì trẻ nhìn thấy không chỉ là ghi nhớ mà sẽ trở hành một phần tâm hồn và ký ức trẻ thơ”.

Bà Loan cũng nhấn mạnh: “Những đứa trẻ tạo nên người lớn. Chúng là hi vọng và lời hứa, là chìa khóa mở cánh cửa vận mệnh tương lai của mỗi chúng ta. Cần, cần rất nhiều sự tế nhị và tinh tế khi chăm sóc cho tâm hồn của một đứa trẻ từ 1 – 6 tuổi và đội ngũ giáo viên của Sunshine Maple Bear luôn sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh này”.

Bà Trần Như Loan, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Giáo dục Tập đoàn Sunshine phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo bà Loan, với tất cả tâm huyết của mình, Tập đoàn kinh tế đa ngành (trong đó lĩnh vực mũi nhọn là bất động sản) Sunshine Group đã và đang dành một phần diện tích lớn cho tiện ích trường học, phát triển hệ thống trường liên cấp nằm ngay tại khuôn viên dự án, nhằm cung cấp cho cư dân và khu vực lân cận một địa điểm tin cậy để gửi gắm con em mình. Dự án trường liên cấp quốc tế sẽ được xây dựng tại dự án Sunshine Wonder Villas (Phú Thượng, Tây Hồ); các trường mầm non trong khuôn viên các dự án Sunshine Garden, Sunshine Center cũng đang được gấp rút hoàn thiện và khai trương và những tháng cuối năm 2019. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển dự án BĐS vào phía Nam, miền Trung, hệ thống trường học cũng đang được mở rộng phát triển rộng quy mô, tiến đến phủ rộng trên toàn quốc với những bước tiến vững chắc.

Tham dự ngày hội khai trương trường mầm non Sunshine Maple Bear Riverside, các vị khách mời đã được chứng kiến Lễ cắt băng khánh thành trang trọng là bước mở đầu đầy ý nghĩa cho một ngôi nhà mới, mang đến những khởi đầu tốt đẹp và hoàn hảo cho trẻ.

Đặc biệt, có rất nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích dành cho các bé như: trang trí con vật, tìm kiếm đồ vật, giúp chim xây tổ, về đúng nhà, đuổi bắt, chuyền vòng, chơi với dù,…. Bên cạnh đó, với vai trò là nhân vật chính của buổi lễ, các bé cũng đã được tham gia trải nghiệm các hoạt động tiếng Anh âm nhạc và mỹ thuật… với các chuyên gia và thầy cô vô cùng thú vị.

Sunshine Maple Bear cơ sở Riverside “gieo mầm” hạnh phúc cho trẻ em với những hoạt động trải nghiệm thú vị

Được biết, trong ngày Opening Day, phụ huynh khi đăng ký thủ tục nhập học cho con đã được tặng rất nhiều phần quà hấp dẫn, giá trị như: Ưu đãi 25% học phí cho tất cả các chương trình học trong suốt thời gian con học tại trường. Giảm thêm 5% học phí khi đóng học phí cả năm. Tặng 50% phí cơ sở vật chất, sự kiện dã ngoại năm học 2019 – 2020 trị giá 3.000.000 đồng. Giảm thêm 50% dịch vụ xe đưa đón trong năm học 2019 – 2020.

Theo Ban tổ chức, sự kiện Opening Day diễn ra với mong muốn tạo sân chơi cho các bé, đem đến khoảng thời gian thú vị trải nghiệm học tập và vui chơi ngay tại ngôi trường khang trang, rộng rãi Sunshine Maple Bear. Đây cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh trải nghiệm môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế trước khi đưa ra quyết định đúng đắn về nơi học tập cho con em của mình trong giai đoạn đầu đời.

Một số hình ảnh tại buổi lễ Khai trương Trường Mầm non Sunshine Maple Bear cơ sở Sunshine Riverside:

Trẻ em náo nức cùng cha mẹ tham dự lễ Khai trương Trường Mầm non Sunshine Maple Bear tại Sunshine Riverside

Màn múa lân, múa rồng vô cùng sôi động làm nóng sân khấu, mở màn cho ngày hội mở trường của Sunshine Maple Bear.

Trẻ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích như: trang trí con vật, tìm kiếm đồ vật, giúp chim xây tổ, về đúng nhà, đuổi bắt, chuyền vòng,…

Góc trải nghiệm tiếng Anh được bố trí vô cùng sinh động

Góc khoa học, âm nhạc, mỹ thuật khiến các bé thích mê

Tận mắt trải nghiệm nhiều ưu điểm vượt trội, không ít các phụ huynh đã đăng ký học cho con ngay trong ngày Opening day 22/7.

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Để biết thêm thông tin về trường và ưu đãi học phí của Sunshine Maple Bear tại Sunshine Riverside, tham khảo thông tin tại:

Website: www.sunshinemaplebear.edu.vn

Hotline: ‎‎‎‎094 254 6655

Fanpage: https://www.facebook.com/SunshineMapleBear/

Email: info@sunshinemaplebear.edu.vn

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