Sunshine Maple Bear: Áp dụng đồng loạt các biện pháp, bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường

Xã hội 12/05/2020 13:38

Bên cạnh việc vệ sinh, khử khuẩn, trang bị nước rửa tay…, Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear đã đầu tư kinh phí lớn, lắp đặt máy đo thân nhiệt hiện đại nhất thế giới và hệ thống Face ID để đảm bảo an toàn cho học sinh thân yêu quay trở lại trường.

Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, ngày 11/5, đồng loạt các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố sẽ chính thức đón học sinh quay trở lại. Ban giám hiệu Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear đã gấp rút chuẩn bị, lên kế hoạch bài bản, áp dụng nhiều biện pháp để chào đón học sinh một cách tốt nhất trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ.

Đầu tư kinh phí khủng, trang bị máy đo thân nhiệt hiện đại nhất thế giới

Vốn được biết đến là “ngôi trường công nghệ”, trong giai đoạn học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dịch Covid 19, Ban giám hiệu trường Sunshine Maple Bear tăng cường biện pháp phòng dịch theo xu hướng 4.0. Trường sẵn sàng đầu tư một khoản kinh phí lớn để lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt không tiếp xúc và bộ nhận diện gương mặt Face ID giúp quản lý và điểm danh học sinh. 

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Hệ thống nhận diện gương mặt Face ID giúp quản lý và điểm danh học sinh

Hệ thống đo thân nhiệt không tiếp xúc là thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay. Sản phẩm đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại tân tiến bậc nhất trên thế giới, hoạt động dựa trên công nghệ AI nên có độ chính xác cao, sai số chỉ vào khoảng 0,3oC. Máy có thể đo được số người không giới hạn với khoảng cách từ 3-5m, đồng thời, nhiệt độ của người đó sẽ hiển thị ngay trên màn hình giúp kiểm soát, phát hiện và ra cảnh báo tức thì. Khi có bất kỳ một cá nhân nào có nhiệt độ cao bất thường trên 37,2 độ, ngay lập tức máy sẽ phát tín hiệu bằng còi báo động để bộ phận kiểm soát kịp thời có phương án xử lý, cách ly, hạn chế sự tiếp xúc.

Với thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc này ngay từ khi đặt chân tới trường, học sinh và giáo viên sẽ được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, nhanh chóng phân loại và ngăn chặn được những em có biểu hiện không tốt về sức khỏe, hạn chế tối đa sự lây lan.

Không mất nhiều thời gian như máy đo thân nhiệt cầm tay như nhiều trường học khác, tại Sunshine Maple Bear, bé được vui vẻ, thoải mái rảo bước vào trường với nhiều trải nghiệm khác biệt nhờ hệ thống đo thân nhiệt chính xác, hiện đại được đặt ngay ở cửa ra vào” - đại diện nhà trường chia sẻ.

Thêm vào đó, hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID - một ứng dụng 4.0 thông minh, cũng mang lại những cảm xúc thú vị, tích cực, giúp học sinh “check in” thay cho hình thức điểm danh thông thường. Khi tới trường, học sinh chỉ cần nhìn vào hệ thống máy để nhận diện gương mặt. Điều này không những phát huy tác dụng hạn chế người lạ xâm nhập vào trường, đồng thời, công tác kiểm tra, truy xuất dữ liệu sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận tiện trong trường hợp cần thiết.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp để học hiệu quả, phòng dịch an toàn

Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear xác định, bảo vệ sức khỏe cho học sinh và giáo viên vẫn là yếu tố tiên quyết hàng đầu cần chú trọng. Chính vì thế, trước ngày quay trở lại học, nhà trường tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn, lau chùi tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, ghế, phòng học, các phòng chức năng, đồ dùng học tập…

Sunshine Maple Bear: Áp dụng đồng loạt các biện pháp, bảo đảm an toàn cho học sinh trở lại trường - Ảnh 2

Các hành lang an toàn được thiết kế để đảm bảo sự an toàn cho học sinh ngay khi vào trường

Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học trở lại.

Cụ thể, học sinh sẽ được đo thân nhiệt ngay từ khi đặt chân tới trường. Trong ngày, đội ngũ nhân viên y tế đo thân nhiệt 2 lần, lưu kết quả vào hồ sơ theo dõi sức khỏe. Học sinh được giáo viên nhắc nhở và hướng dẫn việc rửa tay bằng cồn sát khuẩn trước khi vào lớp.

Tất cả các khâu bao gồm từ việc đưa đón học sinh bằng xe bus của nhà trường đến giờ ăn, ngủ của học sinh đều phải được tiến hành theo đúng quy trình và yêu cầu đặt ra của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Xe bus sẽ được vệ sinh, khử khuẩn trước và sau khi đưa, đón học sinh. Trên xe sẽ có nhân viên phụ trách kiểm tra đủ số lượng, đảm bảo các em ngồi đúng vị trí giãn cách, đeo khẩu trang.

Đối với giờ ăn, học sinh sẽ được chia ca, giáo viên hướng dẫn sát sao, nhắc nhở các em về việc vệ sinh sạch sẽ, khu vực rửa tay trước và sau ăn cũng được phân loại. Học sinh sẽ ngủ tại lớp, trong túi ngủ cá nhân dưới sự giám sát của giáo viên. Các khu vực chung trong giờ ra chơi, sinh hoạt tập thể sẽ được phân bổ hợp lý để đảm bảo giãn cách, hạn chế tụ tập đông người.

Bên cạnh đó, nhà trường đã rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, găng tay y tế, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.

Đại diện trường Tiểu học Sunshine Maple Bear chia sẻ: “Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, hiện đại nhất để đón học sinh trở lại lớp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, giáo dục để các em học sinh nâng cao ý thức và có kiến thức tự bảo vệ chính mình. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc đảm bảo sức khỏe cho trẻ từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Ngoài ra, trường cũng sẽ chủ động phối hợp với các ngành y tế địa phương để kịp thời xử lý nếu có những trường hợp bất thường xảy ra”.

Được biết, ngoài trường tiểu học, hệ thống trường mầm non Sunshine Maple Bear cũng đã chính thức mở cửa đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 11/5. Tính tới thời điểm này, các điểm trường đều đã áp dụng triệt để các khuyến cáo, phương pháp và yêu cầu đề ra theo quy định để sẵn sàng chào đón các em học sinh quay trở lại.

Chủ tịch Hà Nội: Tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội đặc biệt ở trường học, bệnh viện khi hoạt động trở lại bình thường

Chủ tịch Hà Nội: Tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội đặc biệt ở trường học, bệnh viện khi hoạt động trở lại bình thường

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Từ khóa:   Covid-19 Sunshine Maple Bear Tập đoàn Sunshine

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