Sức nóng ngày chung kết tranh ngôi vô địch của giải THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI

Với lịch sử 20 mùa thi đấu tổ chức thành công, ghi dấu hàng nghìn trận đấu đẹp mắt đến từ những lứa cầu thủ trẻ tuổi, giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là giải thi đấu thể thao luôn được đông đảo lứa tuổi học trò mong chờ sau mỗi mùa giải. Đây là giải bóng do Báo An Ninh Thủ Đô tổ chức và nhãn hàng nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối tài trợ thường niên nhằm tạo sân chơi giao lưu thể thao, văn hóa giữa học sinh các trường, đồng thời nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của nhiều cầu thủ tương lai.

Mùa giải bóng đá THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần XXI năm 2022 quy tụ 82 đội tuyển thi đấu đến từ 82 trường THPT trên địa bàn Hà Nội được đánh giá chất lượng cầu thủ chuyên môn cao đã tạo nên không khí thi đấu vô cùng sôi động, quyết liệt ngày từ những trận mở màn.