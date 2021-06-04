Sữa Vinamilk được đưa vào chế độ dinh dưỡng của đội tuyển bóng đá quốc gia tại vòng loại World Cup 2022

Sau gần 1 tuần làm quen và tập luyện ở Dubai, UAE, toàn đội tiếp tục cho thấy tinh thần thoải mái khi đã dần thích nghi với nhịp sinh học, thời tiết nắng nóng tại UAE.

Vòng loại thứ 2 Giải bóng đá Vô địch Thế giới 2022 - một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang đến rất gần. Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 7.6, gặp Malaysia vào ngày 11.6 và UAE vào ngày 15.6 tới đây (cả 3 trận đều diễn ra lúc 23:45 giờ Việt Nam).

Để chuẩn bị cho 3 trận đấu quan trọng phía trước, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã lên chi tiết, tỉ mỉ từng đầu mục công việc cho toàn đội. Bên cạnh việc tập luyện cường độ cao, thầy trò ông Park còn tập trung rèn luyện chiến thuật ở các buổi tập.

Để củng cố thể lực của các cầu thủ, chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng cũng được Ban huấn luyện xem trọng và lên kế hoạch tỉ mỉ. Do UAE là quốc gia có khẩu vị khác với Việt Nam, nên vấn đề ăn uống rất được quan tâm. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: “Hằng ngày, các bác sỹ của đội tuyển Việt Nam đều làm việc với bếp trưởng, từ đó có những món ăn hợp khẩu vị.

Được biết, trong chuyến du đấu lần này, Sữa tươi Vinamilk 100% là sản phẩm dinh dưỡng từ Việt Nam được Ban huấn luyện và các chuyên gia ưu ái lựa chọn sang Dubai trong những ngày thi đấu tại đây. 2.500 sản phẩm sữa này nằm trong chế độ dinh dưỡng đặc biệt của Ban huấn luyện dành cho các cầu thủ để tăng cường thể lực khi tập luyện, thi đấu cũng như tăng cường sức đề kháng cho các cầu thủ trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Các cầu thủ không quên bổ sung dinh dưỡng với sản phẩm Vinamilk 100% trong bữa ăn hàng ngày tại Dubai

Bắt đầu từ năm 2019, Sữa tươi Vinamilk 100% và các sản phẩm dinh dưỡng khác của Vinamilk đã chính thức được các chuyên gia lựa chọn để đưa vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Là nhà tài trợ chính của đội tuyển Bóng đá Quốc gia trong năm 2019 -2022, Vinamilk, bên cạnh nguồn hỗ trợ về tài chính, vẫn luôn nỗ lực hết mình để mang đến nguồn dinh dưỡng tốt và phù hợp nhất để nâng cao thể trạng của các cầu thủ. Đại diện Vinamilk cho biết rất tự hào khi sản phẩm Sữa tươi Vinamilk 100% được tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển sang Dubai thi đấu. Với mong muốn góp phần cải thiện nền tảng thể lực, Vinamilk tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế dành cho người tiêu dùng và đội tuyển bóng đá của nước nhà. Các sản phẩm không chỉ bổ sung dinh dưỡng thiết yếu mà còn mang đến các vitamin, chất khoáng hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp đội tuyển luôn được bổ sung kịp thời và khoa học các dưỡng chất cần thiết, hỗ trợ cầu thủ trong các giờ tập luyện cường độ cao.

Sản phẩm Vinamilk đồng hành cùng đội tuyển khi tham gia du đấu tại UAE

Các sản phẩm Sữa tươi 100% của Vinamilk được cẩn trọng chuyển đến khách sạn nơi đội tuyển lưu trú để cùng sang Dubai thi đấu

Để đảm bảo sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 3/6, tuyển Việt Nam sẽ được chuyển sang khách sạn do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bố trí, không ở chung với khách du lịch. Thầy trò HLV Park được yêu cầu chỉ di chuyển từ khách sạn đến sân tập và sân đấu, không đi ra ngoài phạm vi cho phép. Ngoài ra, đội sẽ được xét nghiệm nCoV trước mỗi trận đấu (4 ngày/lần cho đến hết giải là 15.6). Được biết, UAE đã ghi nhận khoảng 561.040 người nhiễm nCoV, trong đó có 540.880 người được chữa khỏi.

Nhằm góp phần làm giảm các ảnh hưởng của dich bệnh Covid, ngoài việc duy trì hỗ trợ đội tuyển quốc gia, công ty Vinamilk còn tích cực trao tặng các thiết bị y tế, sản phẩm dinh dưỡng đến các cán bộ y tế tuyến đầu, người dân và trẻ em trong các vùng cách ly gặp khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm cho gia đình tại Việt Nam và một số nước có các đơn vị của Vinamilk đang kinh doanh như tại Campuchia và Mỹ với tổng ngân sách hơn 55 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay.