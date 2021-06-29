Sự thật về động cơ khiến BLV quyền lực Tạ Biên Cương 'nhất nhất' bênh vực nữ đại gia Phương Hằng trên Facebook

Xã hội 29/06/2021 07:11

Sau khi bà Phương Hằng tuyên bố dừng quỹ từ thiện, MXH bỗng lan truyền một đoạn của bài viết được cho là của BTV Tạ Biên Cương bênh vực nữ đại gia. Mới đây, "bể muối" của làng bình luận bóng đá đã chia sẻ về việc này.

Từ sau khi bắt đầu cuộc chiến căng thẳng với ông Võ Hoàng Yên và một số nghệ sĩ Việt, bà Phương Hằng liên tục có những phát ngôn gây sốc, bóc trần nhiều bí mật động trời. Tuy nhiên, sau 1 thười gian dài "náo loạn" MXH, ngày 22/6, vợ đại gia Dũng lò vôi đột ngột thông báo dừng tất cả các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10. Nguyên nhân mà nữ đại gia thông báo là vì không chịu nổi trước áp lực của dư luận, bị nhiều người soi mói đòi kê khai nguồn thu, chi. 

Giữa những ồn ào trên MXH, CĐM bất ngờ lan truyền 1 bài viết được cho là trên trang Fanpage của BTV - Nhà báo Tạ Biên Cương. Cụ thể, anh vô cùng xót xa khi đọc được những câu nói vô cảm về chuyện dừng từ thiện của bà Phương Hằng.

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Bài viết về phát ngôn của Tạ Biên Cương lan rộng trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Nổi tiếng là "bể muối" khi sở hữu "kho tàng" những bình luận trong các trận đấu hết sức "mặn" và sâu cay khiến khán giả cười nghiêng ngả, bài viết của tài khoản này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của CĐM và gây bất ngờ. Ít khi bày tỏ quan điểm về những câu chuyện không thuộc lĩnh vực chuyên môn, động thái này được cho là đang ủng hộ bà Phương Hằng sau tất cả và chỉ trích những người buông lời lẽ không hay về nữ đại gia.

Tuy nhiên, mới đây, BTV Tạ Biên Cương đã lên tiếng. Không nói cụ thể về tin đồn trực tiếp "dính dáng" tới nữ đại gia nhưng trong trao đổi với báo điện tử VTV, anh cho biết về những tin đồn gần đây liên quan đến anh: "Tất cả những phát ngôn, chia sẻ trên những trang mạng đó hoàn toàn là giả mạo. Việc giả mạo này đã ảnh hưởng đến tôi. Khi được thông báo và khi đọc các thông tin này, tôi thực sự rất bất ngờ". 

Bất ngờ hơn, BLV khẳng định anh chưa bao giờ có tài khoản Facebook hay bất kỳ mạng xã hội nào khác. Tạ Biên Cương cũng mong muốn qua lần lên tiếng này sẽ giúp khán giả tránh hiểu nhầm, đồng thời để anh tập trung hoàn thành tốt công việc được phân công.

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BTV nổi tiếng với nhiều phát ngôn mặn hơn muối trong các trận đấu - Ảnh: Internet

Lời phủ định không dùng mạng xã hội của Tạ Biên Cương ngầm khẳng định những bài viết có nội dung bảo vệ bà Phương Hằng như trong các hội nhóm đăng tải là hoàn toàn sai lệch. Động cơ của những bài viết này có thể được người khác giả mạo đăng lên nhằm câu like, khiến dư luận xôn xao.

Hiện tại, những ồn ào xung quanh cuộc sống của nữ đại gia vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý của CĐM. Động thái mới đây nhất của bà chủ Đại Nam là xóa trang cá nhân sau khi đăng hàng loạt tâm thư trong suốt mấy ngày qua.

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Trong livestream mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục đổi "phong thủy" khi phát trực tiếp tại khu vực sân vườn với không gian rộng rãi, "sặc" mùi tiền. Nữ đại gia cũng tiết lộ về độ khủng của "dinh cơ" bạc tỷ khiến CĐM choáng ngợp.

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