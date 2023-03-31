Sự thật về bà chủ quán nem rán tại Hà Nội 'bất đắc dĩ' nghỉ bán 5 tháng để du lịch châu Âu cùng các con

Người ta thường nói rằng, mỗi lần đến quán bà Nga, khách hàng không chỉ được thưởng thức xiên que các loại, mà còn được nghe bà kể về cuộc đời mình, về 1 người phụ nữ bán xiên vỉa hè nuôi 2 con ăn học tại nước ngoài. Đến nay, khi các con đã thành tài, tài chính vững vàng đủ để đưa mẹ sang sống cùng, bà Nga lại lựa chọn ở lại Hà Nội, tiếp tục công việc “dầu mỡ” mà bản thân đã làm suốt nhiều năm nay.

Khu vực gần trường Tiểu học Cát Linh, Hà Nội có một quán xiên vô cùng nổi tiếng đó chính là tiệm nem rán của bà Nga. Bà Nga ngồi đây cũng đã được vài chục năm, là tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ. Thậm chí, có những người bây giờ đã U40 một vợ, hai con vẫn còn nhớ về tiệm xiên nhỏ này.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một video review quán xiên que, nem chua rán của bà Nga từ đầu tháng 1, nhưng dạo gần đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới video, nhiều người dùng mạng nhận ra "bác Nga", gọi bà "là tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh Cát Linh", hay "học sinh Cát Linh ai mà chưa từng ăn thử nem chua rán của bác Nga cơ chứ".

Thời gian gần đây, có người nói rằng đến tận nơi chỉ để xác minh: "Liệu có thật bà Nga nghỉ bán hàng 5 tháng đi du lịch châu Âu?" như thông tin đồn thổi trên mạng xã hội hay không. Người phụ nữ bật cười, không ngờ bản thân "nổi tiếng" bất đắc dĩ, liên tục nhiều ngày qua được cộng đồng mạng "săn đón".

Bà Nga chia sẻ rằng hai vợ chồng đã bán xiên chiên từ năm 1987. Trước đây, bà chỉ bán trứng vịt lộn, đến giai đoạn năm 2003-2005, mới chuyển qua bán xiên chiên, nem chua.

Trước đây, chồng bà Nga làm thợ nhôm kính, về sau, thấy hàng quán của vợ quá tải, ông nghỉ việc, ra phụ giúp. "Hôm nào đông, kiếm được 600.000 -700.000/ngày là ít. Đợt dịch Covid-19 năm ngoái, năm kia tôi vẫn bán, giờ bán cả online nữa. Nhiều khách quen họ gọi điện đặt hàng, ghé vào tận nhà mua", bà Nga tiết lộ.

Theo lời bà chủ, để nuôi hai con ăn học trưởng thành, ngoài thương hiệu nem chua rán, gia đình bà còn cho thuê hai căn nhà ở Hà Nội, hiện đang rao bán vì "không thể quản lý khách thuê".

"Các con đều đã thành tài, định cư ở châu Âu, công việc và gia đình ổn định", bà Nga tự hào khoe.

Hiện 2 vợ chồng bà Nga đang sống trong căn nhà 5 tầng khang trang ở gần trường Tiểu học Cát Linh. Từ ngày thành phố rào chắn, quây tôn đoạn phố Cát Linh để thi công ga ngầm, bà Nga buộc chuyển gánh hàng vào gần con ngõ nơi gia đình sinh sống.

Năm ngoái, vợ chồng bà nghỉ bán hàng 5 tháng, được các con đặt vé sang đoàn tụ, tiện du lịch 5 nước châu Âu. Nhiều khách hàng không biết vẫn tìm đến quán hoặc cố gắng liên lạc với bà chủ nhưng không được. Cận Tết Nguyên đán, hai vợ chồng về nước, mở lại quán nem chua rán, xiên que.

"Con cái vẫn bảo tôi nghỉ làm, sang nước ngoài ở gần các con các cháu. Nhưng thôi tôi bảo không đi, mình quen cuộc sống ở đây rồi, giờ già rồi, rảnh rỗi bán hàng thêm cho khuây khỏa", bà Nga nói.

Ai nấy nghe xong cũng “khóc thét”, không biết nên áp lực hay vui vẻ vì lương mình ba cọc ba đồng, du lịch trong nước còn phải dành dụm lắm huống gì đi Châu Âu. Đúng là bác bán xiên đi làm vì đam mê chứ tiền thì bác không thiếu.

- Người giàu thật sự ít phô trương, bác này giàu thật sự nè.

- Gần nhà trọ tui có bác bán hành khô, nhà 5 tầng Hà Nội, du lịch châu Âu suốt.

- Bác là động lực để cháu khởi nghiệp. Chứ lương 5 triệu như cháu nhìn mà áp lực, không biết bao giờ mới được sang bên bển một lần.