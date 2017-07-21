Trên đường về, anh Hải và anh Nam đã vào cửa hàng tạp hóa của vợ chồng anh Phạm Đăng Bắc (33 tuổi, trú tại thôn Đồng Hởi) hỏi mua đồ gỗ. Anh Bắc đã đề nghị anh Hải sang kho để gặp vợ anh là chị Quyên để xem đồ nội thất và bàn bạc giá cả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (37 tuổi, trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) cùng với lái xe Lê Văn Nam (29 tuổi, thường trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe về nhà vợ ở xã Tân Việt (Thanh Hóa) chơi.

Trong lúc bàn bạc với anh Hải, chị Quyên bỗng dưng cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi nên nghĩ mình bị thôi miên giống một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Nghĩ vậy, chị Quyên liền chạy ra trước nhà tri hô dân làng đến cứu. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người sống gần đó đã xông đến bắt giữ anh Hải và anh Nam, đồng thời đốt cháy chiếc xe ô tô hiệu Fortuner của anh Hải.

Được biết, anh hải hiện đang là Giám đốc kinh doanh của Công ty Sản xuất thức ăn chăn nuôi DANREDS thuộc xã Tân Cường (Cẩm Giàng). Trong khi bị mọi người vây bắt, anh Hải đã cố gắng giải thích, gọi điện cho người thân đến giúp đỡ nhưng vẫn không được.

Tràn lan tin đồn bắt cóc trẻ em

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, qua xác minh thì những vụ bắt cóc được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là những tin đồn thất thiệt.

Sự xuất hiện của các tin đồn thất thiệt này không chỉ khiến người dân hoang mang, lo sợ mà các cơ quan chức năng ở địa phương cũng gặp không ít phiền toái trong công việc điều tra.

Bên cạnh đó, nhiều người bị hành hung, bắt giữ do bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em khiến tình hình an ninh trật tự nhiều nơi trở nên phức tạp. Trước tình hình này, phụ huynh cần đề cao cảnh giác để bảo vệ con em mình nhưng cũng không nên lo lắng thái quá trước những thông tin thiếu chính xác trên mạng.